Tudela reactiva el proyecto de Sementales y encarga su diseño definitivo a Rafael Moneo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tudela ha adjudicado al prestigioso arquitecto José Rafael Moneo Vallés la redacción del nuevo proyecto para la futura Casa de Cultura en el emblemático edificio de Sementales. El contrato, con un importe de 459.800 euros, se formalizó en la sesión celebrada el pasado viernes, 12 de diciembre.

Este acuerdo supone un paso decisivo para retomar un proyecto considerado estratégico para la ciudad. El objetivo principal es recuperar y poner en valor el histórico inmueble, adaptando el plan existente a las normativas vigentes y al nuevo enfoque cultural que se le quiere dar.

Colaboración para un edificio emblemático

El contrato adjudicado a Moneo incluye la redacción del proyecto de ejecución definitivo, que tomará como punto de partida el ya existente. Además, abarcará el proyecto de actividad clasificada y todos los documentos técnicos necesarios para su correcta tramitación ante las diferentes administraciones implicadas.

Para hacer realidad esta iniciativa, el Ayuntamiento de Tudela y el Gobierno de Navarra están trabajando en colaboración. Ambas instituciones buscan dotar a la ciudad de un edificio emblemático y con un profundo arraigo cultural, respaldado por la firma del arquitecto navarro de mayor reconocimiento internacional.