Vive las distintas procesiones durante la Semana Santa por toda Navarra

Es Miércoles Santo y los Hermanos de la Pasión siguen mirando al cielo. La AEMET ha previsto lluvia para estos días de procesiones. Aunque lo cierto es que las lluvias no serán muy intensas ni persistentes, según Peio Oria indicaba en los micrófonos de Cope Navarra. No a haber grandes acumulaciones y “donde más va a llover va a ser en la zona del Pirineo, en la zona de montaña”.

Entrevista con Pedro Oria, delegado de AEMET en Navarra

Audio





Puede haber ventanas de tiempo en las que no llueva y entonces podrían salir las distintas procesiones de Pamplona. La Hermandad de la Pasión estará muy pendiente del clima, puesto que evidentemente también tienen que preservar las tallas y tanto arte que hay detrás de estos pasos. “Nuestro objetivo es dar culto público a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, pero también somos custodios de un gran patrimonio escultórico labrado a base del esfuerzo de 140 años de la Hermandad. Tenemos que proteger y cuidar ese patrimonio histórico”, recordaba Luis Javier Fortún, prior de la Hermandad de la Pasión, en Cope Navarra.

Jueves Santo

Si la lluvia lo permite, el Jueves Santo saldrán los tres pasos que procesionan por las calles de Pamplona este día (La Última Cena, La Oración en el Huerto, El Prendimiento) desde el Oratorio de la Hermandad se dirigirá hasta la plaza de Santa María la Real. Será a las 20:00 horas e irán acompañados por la banda de trompetas y tambores de la cofradía de la Flagelación de Logroño.

Viernes Santo

El Viernes Santo saldrá el Santo Entierro, la procesión más multitudinaria en Pamplona. En ella participan más de 1.000 personas. Ya de costaleros son más de 500. A las 19:30 horas de la tarde comienza a salir esta procesión desde el oratorio de la Hermandad. “La salida de la procesión dura media hora o tres cuartos de hora”. Y es que la procesión tiene una extensión de cerca de 900 metros lineales, por lo que “no se puede decir que sale en un determinado momento y en un instante”.

Aunque el Santo Entierro no puede salir el viernes por la lluvia, la Dolorosa sí volverá a San Lorenzo, como ha confirmado la Hermana de la Soledad Neus Vives en los micrófonos de Cope Navarra. No obstante, si llueve, se celebrará un Via Crucis dentro de la Catedral, en las naves laterales, a las 20:00 horas. Posteriormente, la Dolorosa retornaría a San Lorenzo con una prenda impermeable que proteja a la imagen y el manto.

Domingo de Resurrección

Y el Domingo de Resurrección también habrá procesión. En 2017 se inauguró esta procesión del Cristo Resucitado que saldrá del Oratorio de la Hermandad a las 11:15. De ahí se dirigirá hasta el Palacio Arzobispal “para recoger al señor arzobispo”. Después volvería por las calles Merced, Compañía y Curia hasta la Catedral para “participar en la Misa Solemne de Pascua” a las 12:00 de la mañana. Este recorrido se hará con el nuevo paso de Cristo Resucitado, cuya imagen fue bendecida el año pasado.

Otros actos que organiza la Hermandad de la Pasión

Audio





Semana Santa en Tudela y Ribera

Hoy 27 de marzo, a las 20:30 horas se vivirá la 22ª edición de la significación de la Pasión Viviente de Jesús, con la Entrada en Jerusalén, la Última Cena, la Oración de los huertos, el Juicio de Sanedrín, el Juicio de Poncio Pilatos, el Camino del Calvario, Crucifixión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor por el Casco Antiguo de Tudela.

El Jueves Santo llegará “La Rompida de la hora”, con bandas de parte de música de varios rincones de España. El Viernes Santo, a las 8 de la mañana, Vía Crucis en el Corazón de Jesús y procesión en la que el Cristo crucificado se encontrará con la Virgen Dolorosa, y luego la procesión del Santo Entierro, que saldrá a partir de las 8 de la tarde.

El sábado, se vivirá la representación del ahorcamiento de Judas. Y el Domingo de Resurrección, la Bajada del Ángel.





En Corella se vivirá esta Semana Santa la procesión declarada de Interés Turístico Nacional. Mientras que en Cabanillas se representará el Apresamiento de Judas.

Semana Santa en Tierra Estella

La Hermandad de la Vera Cruz de Estalla organiza el viernes a las 19:30 la procesión del Santo Entierro, que partirá desde la plaza de los Fueros. Primero intervienen los personajes del Antiguo Testamento y después los nueve pasos como explica en Cope Ana Tomás, vicepriora de la cofradía: “Oración en el Huerto, Cristo atado la columna, Ecce Homo, La Verónica, Los atributos, La Cruz a cuestas, El Calvario, El Descendimiento, Los romanos, El Santo Entierro, el clero que nos acompaña y la Dolorosa” junto a la banda de tambores y trompetas.

El lunes tendrá lugar la Captura y Quema de Judas en la Plaza de Santiago de Estella. Pero también hay otros actos en Navarra que no se pueden perder: Allo o Los Arcos. En Andosilla se representará el Viacrucis viviente, que cumple su edición número 32.





Además, habrá mercado hebreo, con una veintena de puestos de artesanía, alimentación, talleres de cerámica, forja, madera infantil, además de exposiciones y otro tipo de actividades en la 19ª edición.