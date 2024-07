Una chica de Pamplona sorprende en redes por lo que pide en plenos Sanfermines: "Septiembre"

Los Sanfermines son una de las fiestas más reconocidas de todo el mundo. Millones de turistas se acercan a Pamplona para disfrutar de 9 días de festejos sin freno y de celebraciones que a muchos les gustaría poder tener. Sin embargo, no es todo fiesta... sino que hay que recordar que, también, estamos hablando de que es la fiesta de un Santo, como fue San Fermín de Amiens.

Es por esto, tal vez, por lo cual una joven muchacha ha decidido hacer una petición en plenos Sanfermines que, ojo, parece que puede acabar teniendo mucho éxito. Y es que nunca se sabe cuándo es buen momento para que un Santo tan venerado como San Fermín te pueda acabar haciendo caso.

San Fermín es una fiesta muy especial para los pamploneses y navarros



San Fermín

La celebración de los Sanfermines ha alcanzado, durante estos tres años tras la pandemia, cifras de record en cuanto a hostelería y demás. Tanto en 2022 como en 2023 y, ahora, en 2024, se puede notar un ambiente muy especial, por lo significativa que es esta fiesta para los pamploneses.

Y eso es lo que habrá pensado esta chica, cuyo nombre no sabemos. En concreto, lo ha publicado la cuenta de TikTok @pimpamplona, dedicada a grabar vídeos en la calle sobre lo que ocurre en Navarra y preguntar a la gente por diferentes cosas. Bueno, normalmente pregunta, porque es que esta chica fue disparada a por el micrófono.

El encanto de San Fermín es algo innegable

"Hola, busco trabajo, me han despedido. De novias e invitadas". Así, sin más, esta chica empieza su misión de encontrar trabajo con un cigarro en la mano en plenos Sanfermines. Algo que suena apasionante y hasta a película de hace años.

Lo que acaba pidiendo esta chica de Pamplona

Pero, a partir de ahí, lo que hace esta joven es venderse. A saco. "Soy socialmente tan buena que yo cojo y te digo, 'mira nena, esa camiseta te queda divina', y te la compras, porque yo soy buenísima", señala al entrevistador, que está alucinando con lo que se ha encontrado.

Y es que esta chica se había quedado sin contrato... pero no quería conseguir trabajo todavía, sino que hasta septiembre, nada de nada. Que hay que aprovechar el verano en Navarra: "¡Todas las tiendas de España me están buscando! Estoy en el paro porque no quiero trabajar hasta septiembre. Es mi ambición".

Mucha gente se junta para las celebraciones de San Fermín

Esta chica también nos indica de qué pueblo es: Buñuel, una localidad situada al sur de Navarra, en lo que se conoce como la Ribera navarra. Y no solo eso: la joven tiene un problema. En unos meses se casa una amiga suya, Isabel. Y, claro, ir a una boda cuesta dinero por muchas cosas.

"El verano hay que vivirlo en Navarra. En dónde, en Buñuel. Se me ha acabado el contrato. Era muy buena pero tenían miedo al éxito. Y tengo una amiga que se casa, que se llama Isabel, y necesito dinero para la boda. Así que contratadme en septiembre", concluye en el reel. Pero no termina ahí la cosa, sino que en los comentarios, hay hasta empresas que, por la viralidad del vídeo, han comentado que quieren ponerse en contacto con ella.

"Hola, te esperamos en septiembre", dice una empresa dedicada a la búsqueda de empleo a modo de humor. Un vídeo que igual le cambia la vida a la chavala, pues ya acumula más de 3 millones de reproducciones en TikTok. Está claro, eso seguro, que cuando mande su CV en septiembre, muchos negocios de Pamplona la reconocerán por este vídeo. Y, oye, se ha vendido bastante bien.