El sol de medianoche: dónde y cuándo verlo

El 20 de junio de 2024 comenzará el verano en el hemisferio norte. Concretamente a las 22:51 horas en Navarra. Nos encontramos ante las noches más cortas del día y, por ende, los días más largos. Ahora mismo hay 15 horas de luz y 9 de sol. Al contrario de loq ue sucederá dentro de medio año, en el que tendremos justo todo lo contrario.

Joaquín Sevilla, director de la Cátedra LABORAL Kutxa de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la UPNA, explica este fenómeno que evidentemente no es idéntico en cualquier punto del mundo. De hecho, en estos momentos, cuanto más al norte vayamos, más horas de luz tendremos (el sol de medianoche). Hasta el punto que en el polo norte no se pone el sol. Evidentemente, en el hemisferio sur, donde ahora comenzará el invierno, sucede todo lo contrario. En el polo sur, no habrá luz solar.

Hoy los habitantes del norte de Alaska,Canadá,Noruega,Suecia,Finlandia y Rusia verán el Sol x 24hrs: Sol de medianoche pic.twitter.com/ymI9REoe — Asociación Salvadoreña de Astronomía ( ASTRO ) (@ASTRO_SAL) June 20, 2012





Joaquín Sevilla explica que hay dos solsticios (verano e invierno). Solsticio proviene de del latín solstitium y se refiere al momento exacto del año en el que el Sol llega a su mayor o a su menor altura aparente en el cielo terrestre.

Por su parte, cuando lleguen los equinocios (marzo y octubre) se refiere a que la noche dura lo mismo que el día.