La situación de Venezuela, desde Navarra: "Sí nos faltan muchas personas, estamos sumando adeptos"

El pasado sábado hubo una concentración en Pamplona, como en más de 300 ciudades alrededor de todo el mundo, para denunciar el fraude electoral en Venezuela del pasado 28 de julio. En Pamplona se congregaron más de 400 personas. Desde Asvena, la Asociación de Venezolanos de Navarra, esperan aún más apoyo del pueblo navarro, como asegura su presidenta, Eglée Torres: “Digamos que en gran parte sí nos faltan muchas personas, estamos sumando adeptos. Sabemos que es un periodo vacacional y, queramos o no, Pamplona está un poco desolada”.





Ella lleva 19 años en España, siente a Pamplona como su segunda patria. Siempre ha querido volver, pero en los últimos tiempos ha perdido la esperanza de hacerlo. “Se me ha hecho duro por Venezuela, pero realmente mi segunda patria es España, es Pamplona. Yo soy pamplónica, PTV como llaman, pero me identifico mucho con esta tierra. Me siento acogida por esta tierra. Ya no soy ni de aquí, ni de allá; pero bueno, mi corazón es tricolor, aunque estoy en suelo español o de Pamplona”.

Eglée Torres asegura que no se trata de una lucha entre derecha e izquierda, es una lucha por la democracia. Y que sólo reclama, en muchas ocasiones, que se escuche al venezolano. “Está en juego la democracia, no se trata de ideologías, de derecha o de izquierda; se trata de que estamos perdiendo una democracia. Los venezolanos tenemos veinticinco años denunciando a un régimen dictatorial que ha hecho de todo y que ha usurpado los poderes de Venezuela. No hay imparcialidad de nada y hay una intromisión del exterior desde Cuba, desde Rusia, o China”.

Una de las obsesiones de Nicolás Maduro es que Venezuela va a ser invadida por EEUU. Sin embargo, Eglée reconoce que Venezuela ya está tomada, pero por cubanos, que son los responsables del ejército. Y da un claro ejemplo: “Cuando fui a votar al consulado venezolano en Bilbao en estas elecciones el pasado 28 de julio, el que estaba en la puerta recibiendo a los venezolanos era un cubano. Era una persona, estoy muy segura, de inteligencia, que estaba en ese punto para vigilar lo que estaba pasando allí. Pero era un cubano”.





Desde algunos partidos de la izquierda española se ha llegado a blanquear a Maduro. Por eso Eglée hace un llamamiento a la izquierda española. “Le estamos haciendo un llamado a la izquierda española que mire la izquierda venezolana. No es una izquierda. Como dijo una periodista, Venezuela está secuestrada por una banda de narcotraficantes y rufianes que se han robado un país. Eso es lo que pasa en Venezuela”.

Además, en los micrófonos de Cope ha hecho varias denuncias de estos mismos días del régimen de Maduro.