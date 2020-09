Sánchez Tabernero, rector de la Universidad de Navarra, pide "disfrutar del avance y quejarse poco"

El rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez Tabernero, ha hablado en COPE Navarra con motivo de la primera jornada con alumnos de la universidad. El rector cree que "lo peor ha pasado" y considera que este semestre va a ser mejor que el anterior, aunque peor que el siguiente. Pide a los alumnos que disfruten del avance y que "hay que quejarse poco" ya que "la queja desanima al de al lado". Lanza un mensaje positivo en el que afirma que "estamos avanzando".

Mientras, los alumnos regresan a las aulas con "ganas" e "ilusión" de comenzar un nuevo curso. Varios estudiantes hablaban en COPE sobre el nuevo curso y nos contaban que lo iniciaban con bastantes ganas de empezar ya que el verano está siendo muy largo con esto del coronavirus.

Así nos lo contaban algunos de ellos a través de los micrófonos de COPE Navarra

Uno de ellos se llama Mikel y aseveraba esta premisa aunque afrontaban la nueva situación con incertidumbre. Mientras, para Rolf va a ser un semestre diferente aunque esperan adaptarse bien a las medidas que vayan poniendo. Asimismo, consideraban que está más seguro en Pamplona que en su país, Bolivia.

Helana comienza su primer año de carrera "con muchas ganas e ilusión" aunque no tiene problemas en reconocer que lo también "con mucho miedo". No se olvida de la etapa anterior y lo hace "con mucha pena de dejar el colegio". Llega "muy contenta" y "con muchas ganas de conocer a gente nueva".

Alberto también comienza "con muchas ganas de afrontar la carrera" que es "una nueva experiencia que viene a partir de ahora para todos", quiere pasárselo bien y también estudiar. Javier también vuelve "con ganas" de "poner fin a un verano que no ha dado pie a hacer planes de amigos" pero lo hace "nervioso, todos juntos, obligados a estar más cerca, va a haber más contacto y a ver cómo evoluciona la situación". Iñaki por su parte también lo hace con "muchas ganas", afirma que ha tenido que "trabajar muy duro" y que "es cierto que la afronto con cierta incertidumbre" sus dudas son "en caso de que haya varios alumnos que den positivo".

¿Les parecen las medidas adecuadas y suficientes?

Respecto a las medidas que se han adoptado en las universidades van con la intención de cumplirlas. Helena cree que las PCR que han realizado en la Universidad de Navarra "ayudará a detectar casos" y que las normas son buenas porque "nadie quiere volver a estar encerrado". Reconoce que "la mascarilla incomoda bastante" pero que "todo sea por no volver a la cuarentena". Iñaki incide en que no les queda otra que "cumplir las normas". Pese a que "no poder estar más de 10 personas, ahora que estamos conociendo a gente y nos impide entablar nuevas relaciones, pero es lo que hay y debemos adaptarnos".