¿Sabes cuántas pruebas hace Navarra en la prueba del talón a recién nacidos?

Cuando nace un niño en los primeros dos días de vida se le realizan varias pruebas para la detección precoz de posibles enfermedades. Esta es conocida como la prueba del talón. ¿Sabes cuántas pruebas se hacen a los recién nacidos en Navarra en esta prueba? Mientras la semana pasada desde el Gobierno central se aprobaba aumentar las enfermedades detectadas de 7 a 11, en Navarra ya desde 2021 se detectan 26. 11 de la cartera obligatoria y 15 de la cartera complementaria.

Hay comunidades autónomas que realizan hasta 40 pruebas, otras solo las de cartera obligatoria,pero la cuestión no es la cantidad, sino la que la información que da la prueba sea útil lo explica en Cope Navarra la jefa de sección de detección precoz del instituto de salud pública y laboral de Navarra, María Ederra. "No se puede hacer detección precoz de todo, porque no todo lo que se hace es bueno. Quiero decir, que lo que se tiene que detectar es porque se puede aplicar una mejoría, detectándolo precozmente, aplicando un tratamiento o una curación que mejora el pronóstico y calidad de vida de estas personas"

Pruebas de detección precoz que son claves a la hora de poder proponer soluciones, explica Ederra. "La detección en los primeros días de vida posibilita tratamientos tempranos que no siempre es curativo, pero permite disminuir complicaciones".

Además de esta prueba del talón, a los recién nacidos se les hace una prueba decardiopatía congénita crítica y una prueba de detección de pérdida auditiva.