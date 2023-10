Rafael Santandreu explica las claves para vivir sin miedo

Desde la publicación de Sin miedo y su famoso método de cuatro pasos, Rafael Santandreu empezó a recopilar en su canal de YouTube maravillosas historias de superación de la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y la hipocondría. Hoy esos testimonios superan el centenar. En COPE Navarra presenta su nuevo libro: "El método para vivir sin miedo".

El método para vivir sin miedo recoge una selección de esos testimonios, los pasos que dieron sus protagonistas y las dificultades que encontra ron en su camino de curación. Se trata de jóvenes y mayores de todo tipo (médicos, empresarios, es tudiantes…) que tienen en común haber realizado el trabajo de desarrollo personal más potente que existe. Esta selección de historias, junto con mi ex plicación del método y de cada caso en particular, tiene una poderosa intención, convencerte de algo que todos repiten: «Si yo pude hacerlo, tú también puedes». Su éxito es algo que lograron ellos y solo ellos, y así te lo explican en estas páginas y en los vídeos de YouTube asociados. No hay trampa ni cartón en lo que hicieron para recuperarse. Sólo mucho esfuerzo, un método muy claro y perseve rancia a raudales. La salida está ahí, a tu alcance.

Rafael Santandreu es uno de los psicólogos más prestigiosos del país. Tras llevar a cabo sus estu dios en España e Inglaterra, fue profesor en la Uni versitat Ramon Llull. En la década del 2000, traba jó con el célebre psicólogo Giorgio Nardone en su Centro di Terapia Strategica de Arezzo, en Italia. En la actualidad, reparte su trabajo entre la psicote rapia con pacientes -su gran pasión- y la forma ción de médicos y psicólogos. A sus consultas de Barcelona y Madrid acuden pacientes de todo el mundo de forma presencial o a través de videolla mada. Sus libros, El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad, Ser feliz en Alaska, Nada es tan terrible y Sin miedo, se han convertido en refe rentes internacionales de la psicología