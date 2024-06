¿Qué opinan las farmacias navarras sobre el decreto foral que regula sus horarios y guardias?

El proyecto de decreto foral del Gobierno de Navarra que regula los horarios y guardias de las farmacias en la Comunidad foral está siendo cuestionado por diferentes partidos políticos y también por entidades locales.

Este decreto, que está en fase de consulta, tiene por objeto la regulación de los horarios de atención al público, servicio de guardia y cierre temporal de las oficinas de farmacia autorizadas en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, a fin de garantizar la atención farmacéutica a la ciudadanía, actualizando la normativa vigente actual para adaptar los horarios y los servicios de guardia a la realidad de Navarra.

Esta normativa que regula los horarios y las guardias de las farmacias no se reforma desde hace 23 años. En estos momentos, partidos políticos y entidades locales discuten sobre ello, pero ¿qué opinan las farmacias?

¿Qué opinan las farmacias?

Navarra es la comunidad autónoma con más farmacias por población. Realizan guardias rotativas, un servicio por el que no cobran. En este sentido, según la presidenta de la Asociación de Empresarios Farmacéuticos de Navarra, Elena Jiménez, es algo que hay que revisar porque el contexto (después de 23 años) ha cambiado. Ha cambiado y mucho, por ejemplo, en Pamplona. "No tiene mucho sentido que estemos siete farmacias de guardia por la noche, además de las 4 que hay 24 horas, ¿por qué? Pues porque hay una cosa que además del ejercicio profesional y además del servicio ciudadano, pasa por que tenga una rentabilidad para nosotros. Y es que tenemos que pagar la luz, el agua, trabajadores.... y a veces en una noche de guardia dispensamos un medicamento", explica tras recordar que no cobran por estar de guardia.

Esta situación se complica más para las farmacias rurales. "Si una persona tiene que bajar a urgencias a Pamplona, coge las cosas y en su pueblo está de guardia...", lamenta. Y es que lo normal es que el paciente coja los medicamentos en la farmacia de Pamplona y no en la que le toca en su zona de salud, (no tiene por qué estar en su localidad). Según Jiménez, esto puede suponer que "nos quedemos sin relevo en las farmacias en los pueblos".