"La posibilidad más que cierta" y otras retorcidas frases de los políticos

Manuel Casado, académico correspondiente de la Real Academia Española (RAE) y del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, analiza el lenguaje de los políticos y de la Adminitración. "Se les llena la boca de "transparencia" y de "inclusividad" pero no hay quien les entienda" afirma Casado, y añade que el motivo quizá sea "porque venden humo". Una reflexión que viene tras la frase de Miquel Iceta en Pamplona en la que dijo: "Posibilidad más que cierta"





Así recogía Europa Press parte de la visita de Miquel Iceta



El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha afirmado que la Guardia Civil no va a desaparecer de Navarra cuando la Comunidad foral asuma el traspaso de tráfico, previsiblemente este mismo año.

Iceta, que ha visitado este miércoles Pamplona para formalizar el traspaso de la competencia de sanidad penitenciaria a la Comunidad foral, ha destacado que actualmente en Navarra hay 1.600 guardias civiles y "cuando acabe el proceso -de traspaso de tráfico- tendremos esa cantidad, a menos que algunos agentes hayan decidido trasladarse a la Policía Foral para ejercer las funciones de tráfico".

El ministro ha asegurado que el hecho de que tráfico pase a ser competencia de la Policía Foral "no implica desentenderse ni la desaparición de la Guardia Civil en Navarra".

Miquel Iceta ha señalado que de los 1.600 guardias civiles en la Comunidad foral, 200 son de tráfico, por lo que ha señalado que hay 1.400 agentes que "se dedican a otras funciones y seguirán ejerciéndolas con la profesionalidad y eficacia que se les reconoce".

Sobre los aspectos que se están estudiando en la negociación para el traspaso de tráfico, Iceta ha explicado por ejemplo que "la edad de jubilación de la Policía Foral en Navarra es diferente a de la Guardia Civil". "En el momento en que intentamos hacer pasarelas hay que ajustar eso, cómo se equilibra. Hay cuestiones que no son solo de dinero en el sentido más reduccionista, sino de condiciones laborales", ha dicho.

Además, ha asegurado que también "se debe atender a la libertad". "Habrá guardias civiles que querrán utilizar esa posibilidad y otros que quizá no. Nosotros tenemos la obligación de favorecer esa libertad, dar estabilidad y que la gente que quiere seguir trabajando desde la Guardia Civil en Navarra pueda seguir haciéndolo. Ahí tenemos también necesidades de ajustar unos flecos", ha señalado, afirmando no obstante que "la idea es que antes de fin de año hayamos procedido a esta transferencia".

Iceta ha explicado que el Gobierno de España trasladó al de Navarra su última propuesta el pasado 10 de marzo y el Ejecutivo foral ahora la está analizando para devolver su respuesta. "Puede que nos diga que es todo maravilloso o que lo ven de otra manera y habrá que ajustar. Estamos en un proceso en el que hay sobre la mesa una propuesta concreta", ha señalado.

MÁS DIFICULTADES CON EL TRASPASO DEL INGRESO MÍNIMO VITAL

En cuanto al traspaso del Ingreso Mínimo Vital ha reconocido que no puede "ser tan optimista". "El Gobierno de España hizo el 21 de mayo una propuesta que el Gobierno de Navarra considera insuficiente y habrá que seguir trabajando. Hay una lógica de cierta tensión entre el planteamiento de un Gobierno que va a perder una competencia y otro que va a pasar a tenerla", ha dicho, sin ofrecer una fecha para el traspaso.

"Así como hay competencias que todos conocemos bien, que hemos ido ejerciendo o reclamando a lo largo de mucho tiempo, pero la competencia del Ingreso Mínimo Vital no está en ese terreno, es mucho más reciente, es la creación de una figura nueva, y estamos tardando más de lo que nos gustaría, pero me atrevo a decir que no tardaremos 20 años", ha señalado.

El ministro ha subrayado en cualquier caso que la idea es "desarrollar totalmente el Amejoramiento del Fuero y que el Gobierno de Navarra tenga a su disposición todos los instrumentos necesarios para mejorar el bienestar de la gente".

Por su parte, el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que en el caso de tráfico "estamos en un trabajo en buena lid con la representación del Estado" y ha asegurado que hay "buena conexión". Además, ha subrayado que el objetivo es que "ningún miembro de la Guardia Civil se vea obligado a irse por este traspaso".