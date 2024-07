Un policía desvela cómo son los momentos previos a los Sanfermines: "No tenemos muy buenas noticias"

Durante los Sanfermines, el año pasado, Pamplona recibió a más de 400.000 visitantes. Durante los nueve días que duran las fiestas, son muchas las personas que viven la fiesta. Una fiesta que no para en ningún momento, unas fiestas que continúan durante las 24 horas del día.

Muchos, sin duda, son los que disfrutan de los Sanfermines, pero para que eso sea posible, otros muchos tienen que trabajar. En Cope Navarra, hemos hablado con personas que llevan dos y tres décadas trabajando en Sanfermines en distintos puestos de trabajo estratégicos para que la fiesta discurra de la mejor manera posible: Juan Carlos Diego, conductor de camión de limpieza desde hace 32 años (FCC); Jesús Caso, fotógrafo de Diario de Navarra con 32 sanfermines a sus espaldas; José Aldaba, responsable de comunicación de Cruz Roja; Javier Díaz Zalduendo, jefe de cocina del restaurante Alhambra desde más de un cuarto de siglo; y Fernando Domeño, portavoz de Policía Municipal en el cuerpo desde hace 32 años.

Javier Díaz Zalduendo, jefe de cocina del Alhambra

El cocinero del restaurante Alhambra asegura que no puede disfrutar de las fiestas, que empalma un servicio con otro prácticamente. “Yo vivo con mucha intensidad en el trabajo, no salgo nada hasta el día 14. Hay que preparar, plantear, organizar, preelaborar... y son días de mucha tensión. Tanto los previos, como luego”. Está deseando que comiencen ya los Sanfermines, ya que al principio “cuesta un poco echar a rodar”. No en vano, la cocina cuenta con 34 personas “y tiene que estar todo muy bien engranado para que salga bien”.

Fernando Domeño, portavoz de Policía Municipal

Al trabajo habitual de la Policía Municipal, “y últimamente no tenemos muy buenas noticias”, se acumulan todas “las peticiones y llamadas de medios de comunicación, entrevistas que se quieren realizar, la coordinación con otras policías, la preparación de la ciudad...”. Domeño indica que “son momentos de bastante tensión”. Y más, dependiendo en qué puesto de Policía te encuentres. Fernando Domeño ha indicado que, si tiene tiempo, sale con sus sobrinos a dar una vuelta por la tarde, pero sin excesos.

José Aldaba, responsable de comunicación de Cruz Roja

Jose Aldaba reconoce que no solo los nueve días de Sanfermines son complicados. El trabajo previo en la infraestructura sociosanitaria de Cruz Roja también es importante. “A veces es más complicado el previo que el rodaje. Son meses de preparación, aunque siempre todos los años es lo mismo, también se intenta mejorar el dispositivo. Se incluyen esos nervios previos”.

Juan Carlos Diego, conductor de un camión de basura de FCC

Después de 35 años en el camión, Juan Carlos asegura que no le quedan muchas ganas para salir en Sanfermines después de la jornada laboral. “Se disfruta, pero de otra manera. Ahora, con los años, también apetece más ver el Tour por la tarde que salir de fiesta. Tampoco está el cuerpo jotero”, indicaba Juan Carlos Diego.

Jesús Caso, fotógrafo de Diario de Navarra

Jesús Caso es fotógrafo de Diario de Navarra y asegura que, después de 32 años, tampoco le quedan muchas ganas de Sanfermines después de trabajar. “Sí que da tiempo de algo, pero también te diré que busco más descansar que disfrutar de los Sanfermines. Ese ratico que puedo echar la siesta con el Tour si se puede, antes de que haya que ir a la corrida”.

Aunque lo cierto es que de su trabajo también logra disfrutar. “Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando toca hacer la comparsa, los Sanfermines de día, los cojo con mucho gusto. Las carreras de los kilikis, las caras de los niños... yo lo valoro mucho. El San Fermín de noche, ni idea, no quiero ni saber”.

¿Es complicado trabajar en Sanfermines?

Jesús Caso y Juan Carlos Diego, que tienen que cruzar la calle con multitud de gente, uno con su cámara de fotos y otro con el camión, reconocen que no es fácil trabajar en Sanfermines. Aunque, Juan Carlos asegura que siempre hay alguien que intenta echar una mano.

Al fotógrafo, en alguna ocasión, le han querido agredir única y exclusivamente por el hecho de llevar una cámara de fotos. Con lo que suele ir siempre tapando la cámara. Además, si le ven con ella, enseguida todo el mundo le pide que los retrate. Aunque busca el momento, la foto, lo cierto es que en Sanfermines hay muchos actos y, en muchas ocasiones, no da tiempo a tener la pausa que requiere la profesión.

Por último, cuando llegue el momento de la jubilación, todos han apostado por salir de las fiestas. Si acaso, celebrar los días 6 y 7 de julio. Pero después, huir de Pamplona en Sanfermines.