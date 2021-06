Paula Badosa ilusiona en Roland Garros al igual que hizo en Pamplona

Roland Garros es en la actualidad sinónimo de Rafa Nadal. El balear sigue en competición y es el favorito para ganar el cuadro masculino. Pero el protagonismo se lo está llevando la explosión de Paula Badosa. La tenista ha logrado clasificarse para cuartos de final generando una gran ilusión en el tenis español. Su próxima rival es la eslovaca Tamara Zidanšek.

Años atrás, al igual que hicieran otros grandes tenistas nacionales como Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez, Juan Carlos Ferrero, Alex Corretja, Carlos Moyá o Manolo Santana entre otros muchos, Badosa compitió en el Club Tenis Pamplona. Un vínculo que el público navarro no olvida. En aquella ocasión, corría el 2013, Paula logró proclamarse campeona de España junior. Un éxito que mostraba su potencial, pero que ha logrado explotarlo en este 2021 en Roland Garros.

Hard work pays off. Quarters!! ??????



Thank you all for the support. I feel you!!



Vamos, @javiermarti1! ?



???? @rolandgarros ???? pic.twitter.com/nylDvNnF75