Paula Badosa contra Karolina Muchova en Wimbledon en números

Paula Badosa sigue con paso firme a convertirse en una gran tenista. Tras su actuación en Rolando Garros, la tenista que entrena con Javier Martí logró llegar a cuartos de final, ahora vuelve a demostrar que es ya una realidad dentro del circuito WTA alcanzando los octavos de final. Karolina Muchova es su próxima rival en Wimbledon.

En el partido de tercera ronda contra la polaca Linette Badosa logró vencer por 5-7 6-2 6-4. Paula logró luchar hasta el final un encuentro gracias a una gran reacción en el tercer set cuando perdía por 3-0. La española completó un buen partido en el que no se rindió en ningún momento. Con el primer saque (jugó con primer saque el 60% de los puntos al servicio) logró ganar el 75% de los puntos que disputó. Está claro que si logra sacar bien en octavos de final será un paso importante. Con el segundo saque su porcentaje de puntos ganados baja hasta el 52%. Una de las tareas a mejorar, aunque la rival juega y también tiene culpa en esto, es lograr tener un mayor acierto en los puntos de break, ya que ganó 5 de los 17 de los que dispuso. Por último, del partido la española se lleva que logró ganar 4 juegos seguidos, algo que demuestra que cuando logra hacer su mejor tenis hace mucho daño al rival. Por el contrario tiene que lograr que no se repita los juegos seguidos perdidos, que llegaron a cuatro también, o incluso perdió los tres primeros juegos del tercer y definitivo set.

Rendirse no es una opción… ???? Segunda semana @Wimbledon Giving up is not an option… ???? Second week @Wimbledon pic.twitter.com/UmPSUrhN0c

Por su parte Muchova llega tras vencer a Pavlyuchenkova por 7-5 6-3. Karolina jugó también el 60% de los puntos al servicio con primer saque, aunque gana menos que Paula, se impuso en el 62% de los puntos. Además, con el segundo Badosa tendrá que buscar apretar por ahí, gana menos de la mitad, lo hace en el 42% de los tantos. Muchova logró tener 18 puntos de break al resto y ganó 7. En el balance de juegos seguidos ganados y perdidos Karolina encadeno 4 seguidos, mientras que no cedió más de dos seguidos.

La tenista checa llega con ganas de revancha a Wimbledon tras no la decepción de no haber logrado poder jugar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

I’m disappointed that I won’t be playing at the Tokyo Olympics, I was looking forward to it. But I have to respect the ITF rules and will cheer for the Czech team from home.???????? pic.twitter.com/pqcMowADaE