Patxi Pérez nos acerca en 'Conociendo Navarra' a Cortes

Hace unas semanas hablamos de las Bardenas Reales de Navarra y de los municipios congozantes, hoy nos vamos hasta uno de ellos, Cortes. ¿Por dónde empezamos Patxi?

Cortes como bien dices es uno de los municipios congozantes de Bardenas Reales, pero para hablar de Cortes o de su entorno nos tenemos que ir hasta la Edad del Bronce, es decir, al siglo IX a.C.

¿Hasta la Edad Antigua nos tenemos que ir? Pues ya tiene historia Cortes.

Las primeras referencias a la población de las tierras que ocupa el actual término municipal de Cortes están fechadas en la Edad del Bronce. El poblado del Cerro de la Cruz es, según afirma el profesor Malurque, el poblado de la Edad de Hierro española más completo y cuyo estudio se halla más avanzado. El Cerro de la Cruz se ha hecho famoso entre todos los historiadores de la Edad Antigua.

Estuvo poblado desde finales de la Edad del Bronce y principios de la Edad del Hierro, y su excavación ha permitido documentar seis poblados utilizados durante 500 años a partir del siglo IX a. C. Las moradas más antiguas son chozas tanto redondas como cuadradas, sustituidas por otras rectangulares de adobe, divididas en dos salas con un hiogar central, y también se levantó una muralla de adobe protegiendo el pueblo. La necrópolis es tradicional. con urnas.

Hay evidencias de que posteriormente fue poblado por los romanos.

Con posterioridad y más entrados en la Edad Media fue una villa de realengo y por un tiempo estuvo vinculada a la corona navarra y por otro a la aragonesa.

¿Por qué este nombre de Cortes? Porque para muchos las cortes son el lugar de representación en donde se toman las decisiones, ahora elegidas democráticamente y entonces presidida y nombrada por el rey y formada por representantes de los estamentos privilegiados.

Bueno, hay que decir que la zona fue reconquistada por Alfonso el Batallador a principios del siglo XII, con posterioridad Carlos III le donó la villa, su castillo, hombres y mujeres, cristianos, moros y judíos, pechas, rentas, casas, bailíos, medios y homicidios a su hijo Godofre, fundándose el condado de Cortes. Tras la guerra civil en Navarra entre agramonteses y beaumontese, es decir, entre Juan II de Aragón marido de la reina Blanca de Navarra y su hijo Carlos, el Príncipe de Viana, heredero al trono. Dicho condado fue arrebatado por Juan II, que se lo entrego a su hijo Alfonso de Aragón y lo convirtió en condado.

Has nombrado un Castillo, que si no me equivoco esta en pie y al que los vecinos de Cortes están muy unidos.

Los orígenes del castillo de Cortes son muy antiguos, pudiéndose remontar a la época de dominación musulmana anterior a la reconquista de la villa. Las primeras noticias de su existencia datan de los años 1128.

A partir de 1234, fue propiedad de la monarquía navarra, la cual nombraba sus alcaides y cobraba los tributos haciéndose cargo de las reparaciones; dicha propiedad la conservó la Corona hasta 1462 con el paréntesis de los años 1413 a 1428 que perteneció a Godofre; hijo bastardo de Carlos III el Noble, que se tituló primer conde de Cortes.

En 1462 Juan II lo donó a su hijo natural Alonso de Aragón, duque de Villahermosa, cuyo retrato se conserva en una de las dependencias del castillo. En 1533 se convirtió en marquesado, siendo su primer titular don Pedro Enríquez de Lacarra.

El castillo de Cortes está unido a la figura de Carlos III el Noble, quien se hospedó en él frecuentemente con motivo de sus cacerías.

La construcción, de origen medieval, ocupa un amplio rectángulo amurallado, con jardines en la parte posterior.

En el siglo XVI se remodeló este castillo, adquiriendo aspecto de palacio señorial, iniciándose la obra en el invierno de 1562 hasta 1634 que tiene lugar "la tasación de la fábrica del castillo". El actual recinto amurallado, de mampostería y ladrillo, con macizos torreones semicirculares flanqueando la entrada, fue construido en la Edad Moderna. Con todo, el definitivo aspecto corresponde a la reforma del siglo XIX, como bien delatan los arcos apuntados de algunas ventanas, así como el ambiente romántico de los interiores neogóticos. Cuando se colocó sobre la portada principal un blasón barroco jaquelado, de la familia Jaureguizar.

El castillo de Cortes guarda en su interior una colección de pinturas al óleo, de diferentes épocas, estilos y escuelas que cronológicamente abarcan del siglo XVI al XIX.

De Cortes es muy conocido el Paloteado.

Y además estamos en fecha para hablar de él, porque el paloteado se celebra cada 29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcangel, justamente ayer.

Aglutina elementos culturales diversos tanto religiosos como profanos, entronca con el sistema de danzas que sigue el curso del río Ebro casi en su totalidad. Además, se relaciona con la cultura pastoril pirenaica a través de sus danzas de palos y pastorada. De esta manera, está hermanado las makil-dantzak, con las danzas de Ochagavía o con las danzas de San Lorenzo de Pamplona.

Aunque de origen incierto, se cree que estas danzas entroncan con las tradiciones campesinas de celebrar al aire libe momentos clave del calendario agrario. Cabe recordar que los bailes con palos están presentes en muchos dances, danzas y contradanzas de distintas latitudes.