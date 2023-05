Osasuna gana al Almería y sigue soñando con Europa

Osasuna venció 3-1 contra la U. D. Almería en El Sadar en la vuelta a la competición liguera gracias a los goles de Budimir, Abde y Moi Gómez, Lázaro en el último minuto maquilló el resultado. Antes del partido, se vivió un emocionante homenaje por el subcampeonato de la Copa del Rey en el que Luis Sabalza, acompañado por María Pilar Cía, la socia más antigua del club, ofreció el trofeo a las gradas de El Sadar.

El próximo compromiso de los rojillas será en la visita al Atlético de Madrid (domingo 21 de mayo, 16.15 horas)

Osasuna comenzó el encuentro haciéndose pronto con el control del juego y llegando al área del Almería con peligro, especialmente a través de Abde. El marroquí generó los dos primeros acercamientos con peligro al llegar a línea de fondo y buscar a sus compañeros, pero la defensa visitante logró impedir los remates. Igualmente, R. Peña logró hacer peligro con llegadas por banda derecha, así llegó la ocasión más clara en botas de Budimir. El croata recibió en el corazón del área, recortó y buscó el tiro cruzado raso, pero Fernando C. S. lo sacó con el pie. En los últimos instantes de la primera mitad, Abde y Moncayola tuvieron disparos para adelantar a los rojillos, pero la defensa tapó al marroquí y el balón del de Garínoain salió desviado.

Nada más comenzar la segunda mitad, Osasuna golpeó en apenas diez minutos con dos goles. En el primer minuto, Budimir se plantó solo ante Fernando C. S. tras un gran pase de Aimar y el croata no falló con una gran definición para poner el 1-0. Y, cuando el Almería trataba de rehacerse, Abde marcó el segundo poniendo el balón en la escuadra tras un magnífico contragolpe rojillo. El Almería intentó responder con un buen cabezazo a bocajarro, pero Aitor Fdez. reaccionó con una gran parada. Tras esta ocasión, los rojillos volvieron a disponer de llegadas con peligro, sobre todo con buenas transiciones. Kike Barja tuvo dos en sus botas, pero la defensa y Fernando C. S. impidieron el tercero. Aimar tuvo también una gran ocasión con un fuerte lanzamiento de falta desde la frontal, pero el balón se estrelló en el palo. El canterano, que cuajó un gran partido, volvió a demostrar su calidad y dio una nueva asistencia para que Moi Gómez hiciese el tercero batiendo con un tiro por bajo cruzado a Fernando C. S.. El Almería logró marcar su tanto en el último minuto de partido, con un fuerte disparo de Lázaro.

Con esta victoria, Osasuna suma 47 puntos. El próximo compromiso de los rojillas será en la visita al Atlético de Madrid (domingo 21 de mayo, 16.15 horas) en el partido correspondiente a la trigésimo quinta jornada de LaLiga Santander.

Jagoba Arrasate: “Hemos cerrado el círculo de la mejor manera, celebrando junto a la afición”

Jagoba Arrasate atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa en El Sadar tras la victoria 3-1 ante la U. D. Almería. “Hemos cerrado el círculo de la Copa del Rey de la mejor manera, ese reencuentro con nuestra afición, que nos ha apoyado hoy también de una manera increíble, y queríamos brindarles un buen partido y una victoria. Al final así ha sido, celebrando juntos que era el objetivo”, destacó el entrenador de Osasuna. “Estamos muy contentos porque creo que el equipo ha hecho un gran partido y es merecedor de esta victoria”, remarcó.

Sobre el encuentro, el técnico rojillo comentó que “el fútbol son goles, hemos hecho un buen primer tiempo, nos faltaba esa última toma de decisiones, el último control, el último pase, pero estábamos apretando muy bien tras perdida y no les hemos dado prácticamente ni opciones de correr, que ahí son buenos, y luego a partir del primer gol nos facilita un poco las cosas porque ellos se tienen que abrir, nos da confianza, hemos encontrado el segundo gol relativamente rápido, y a partir de ahí por momentos hemos disfrutado”.

Igualmente, el entrenador de Berriatua señaló que “ha habido un trabajo durante toda la semana de ponernos en modo liga, pero es mucho más fácil cuando el lunes tienes una recepción, cuando el martes te vienen 5.000 personas a animar, durante la semana hemos tenido infinitas muestras de cariño, es mucho más fácil conectarte así”. “Luego en lo futbolístico me llena el partido porque estábamos jugando contra un rival que se está jugando el descenso hemos sido superiores y en todos los aspectos creo que hemos estado bien”, dijo.

“El equipo tiene hambre y quiere más”

Con esta victoria, Arrasate destacó que el equipo ha “abierto una puerta que era lo que estaba en nuestras manos, vamos a ver cómo termina la jornada, pero tenemos ahora cuatro jornadas por delante con las que nos podemos ilusionar”. “Estamos contentos sobre todo porque hoy era la clave, hemos hecho lo que tocaba con nuestra gente y ojalá nos dure esa energía”, añadió. En este sentido, resaltó que “el equipo no se va a dejar ir, hoy hemos tenido la suerte de jugar en casa, que creo que era una ventaja viendo un poco cómo fue la semana pasada y hemos demostrado que el equipo tiene hambre y que quiere más”.