Salud activa el plan de calor en Navarra. Y es que hoy se pueden alcanzar hasta los 37 grados en algún punto de la ribera de Navarra. El Plan de Prevención de los Efectos en Salud del Exceso de Temperaturas, que se mantendrá activo hasta el próximo 30 de septiembre, este año con nuevos umbrales de calor. "Se establecen 4 zonas isotérmicas con un umbral general para Navarra que nos ha adjudicado el Ministerio de 34,8 grado", explica la jefa de sección de sanidad ambiental, Teresa Ferrer. En la Vertiente Cantábrica, el umbral de temperatura máxima se sitúa en 29,8ºC; en el Pirineo, 31ºC; en el centro de Navarra, 31,9ºC; y en la Ribera del Ebro, de 34,1ºC.

ZONAS DE BAÑO NATURALES

En España y como tal Navarra se puede bañar uno en cualquier sitio según la ley de aguas, eso si no en todas tiene garantías de la calidad del agua o seguridad. "En estas no está garantizada la calidad del agua, no sabes cuanto cubre, si el terreno es peligroso..." explica Ferrer.

Te puedes bañas en cualquier sitio, pero Europa obliga a contabilizar las zonas que están ambientalmente homologadas. En Navarra hay 13 zonas de baño naturales en Navarra. Balsas, embalses, pozas en ríos frescos o manantiales de agua salada permiten un baño en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, pantano de Alloz, la bahía de ugar, la balsa de la Morea, el río Aragón en Carcastillo o el Esca en Burgui entre otros. "En estas zonas se hacen mediciones del agua, de seguridad, de espumas...", asegura Ferrer.

ABREN LAS PISCINAS

Y con este calor, nos preguntamos, también abren las piscinas. Por ejemplo, el Tenis ya ha abierto, mañana lo hacen otras sociedades deportivas como Oberena. Y ya, el próximo fin de semana estarán todas a pleno rendimiento. En Pamplona, entre públicas y privadas, un total de 15 instalaciones con piscinas. Con más de 70 vasos. Piscinas que en los últimos años han conseguido alargar la temporada hasta un año. Lo cuenta en Mediodía Cope, Adriana Redín, gerente de AEDONA.