Mercado de invierno en Osasuna: que viene el lobo de la Primer

Osasuna afronta el próximo mercado de invierno con la tranquilidad de no tener que reforzar la plantilla ya que las piezas han encajado a la perfección, pero también con el temor de que una liga como la Premier inglesa pueda venir a pagar cláusulas rescisión. Un temor que ya existió en verano y que ahora se hace más real por el gran inicio de temporada de Osasuna. El inicio que han tenido los rojillos está llamando la atención por el juego de los de Arrasate y por el nivel que están mostrando algunas de las piezas. Chimy Ávila, David García, Lucas Torró, Amiar Oroz y Jon Moncayola, entre otros, están en la agenda de varios es equipos.

Jagoba Arrasate ya mostró su temor este pasado sábado tras el partido de Copa, el míster priorizo el que “nos quedemos como estamos” y que “no nos toquen nada” antes que reforzar el equipo. Además, a los ya casi "habituales" pretendidos como son David, Lucas, Monca y Chimy, ahora hay que sumar a Aimar Oroz tras su explosión e, incluso, la de Moi Gómez, que acaba de llegar pero está siendo clave en la marcha de Osasuna.

El ejemplo de Alexander Isak

Uno de los temores son las grandes cantidades que se mueven en la premier, así como lo fácil que hacen el desembolso. Uno de los ejemplos más claros es el del ex delantero de la Real Sociedad, Alexander Isak, y es que el Newcastle pagó 70 millones por el atacante. Una cifra con la que se podrían haber llevado por el mismo precio a la columna vertebral de Osasuna: David 20 + Lucas 20 + Chimy 30. Un temor que hasta el propio Jagoba dejó claro en la rueda de prensa tras el partido frente al fuentes.

La Real Sociedad es otro equipo que podría buscar reforzarse este mercado invernal, hay que recordar que tras la salida de Isak por 70 millones ficharon a Sadiq por 20, pero que se va a perder la temporada por lesión. Veremos cual es la apuesta del equipo donostiarra.

Las cláusulas de los jugadores de Osasuna

Chimy Ávila : 30 mill. €. Si la venta del Chimy es superio a 15 millones, Osasuna pagará 1 millón extra a San Lorenzo

: 30 mill. €. Si la venta del Chimy es superio a 15 millones, Osasuna pagará 1 millón extra a San Lorenzo Nacho Vidal : 30 mill. €. El 50% de una futura venta es del Valencia

: 30 mill. €. El 50% de una futura venta es del Valencia Aimar Oroz : 28 mill. €

: 28 mill. € Javi Martínez : 25 mill. €

: 25 mill. € Pablo Ibáñez : 25 mill. €

: 25 mill. € Jon Moncayola : 22 mill. €

: 22 mill. € David García : 20 mill. €. Según Transfermarket es el jugador más valioso de Osasuna y el 31 de los futbolistas españoles

: 20 mill. €. Según Transfermarket es el jugador más valioso de Osasuna y el 31 de los futbolistas españoles Lucas Torró : 20 mill. €

: 20 mill. € Ante Búdimir : 20 mill. €. El 25% de una futura ventaes del Mallorca

: 20 mill. €. El 25% de una futura ventaes del Mallorca Moi Gómez : 20 mill. €. El 20% de una futura venta es del Villarreal

: 20 mill. €. El 20% de una futura venta es del Villarreal Juan Cruz: 15 mill. €

El peligro del Athletic

Desde Bilbao también se mira, como siempre, al equipo rojillo. Sin embargo, al igual que hubo en verano hay división de opiniones entre los que quieren “pescar” en Tajonar y los que prefieren no dar dinero al club rojillo. El presidente del Athletic ya dijo en las elecciones que no quería pagar tanto dinero al conjunto rojillo por Moncayola. Esa corriente la sigue una parte de la afición que además ve como su equipo ha comenzado bien la temporada y está ilusionando con el regreso al banquillo de Valverde. El equipo funciona y no necesita más. Sin embargo, hay otra corriente que sí quiere fichar. Por un lado, argumentan que el momento de reforzar y mejorar es este en el que el equipo coquetea con los puestos europeos. Además tienen el temor de que alguna pieza clave salga como es el caso de Iñigo Martínez. Por otro lado, analizan que “quitando” alguna de las piezas claves del equipo rojillo pueden quitar a uno de los rivales directos por la lucha europea.

El peligro de que la Premier les “robe” la opción de fichar a futbolistas navarros también puede ser un desencadenante para que se decidan a pagar alguna cláusula y no perder a un jugador que les interese.