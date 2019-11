María Chivite sobre el incremento de estrucutura del Gobierno: "no va a suponer ni euro más a los navarros"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite (Partido Socialista de Navarra), ha pasado por los micrófonos de COPE NAVARRA. Ha repasado temas de actualidad y ha respondido a cuestiones que han generado polémica en el seno de su Ejecutivo. A punto de cumplirse los 100 días de mandato desde que tomó posesión de su cargo el pasado 6 de agosto, la presidenta se ha mostrado “cómoda” con sus socios de Gobierno (Geroa Bai y Podemos).

Tras reconocer que los datos de paro en Navarra, que conocíamos ayer, “no son buenos” ha insistido en que ya se ha hablado con los sindicatos y con la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) para atajar el problema del desempleo y realizar un Plan de Empleo (una de sus prioridades según expuso en campaña electoral).

“A finales del mes de noviembre se convocará una reunión del plenario del Consejo del Diálogo Social porque creo que todos los agentes implicados en el empleo se tienen que poner de acuerdo en cuestiones como: atajar la precariedad laboral, la siniestralidad laboral y la brecha salarial. Además, hay que ser capaces de

afrontar retos como que hay perfiles que demandan las empresas que no somos capaces de cubrir”, ha apuntado.

En otro orden de cosas, la presidenta ha asegurado que el aumento de la estructura del Gobierno de Navarra “no supone ni un euro más de los bolsillos de los navarros y de las navarras”. Ha explicado que para cubrir los gastos del aumento de la estructura (de 9 a 13 consejerías, entre otros incrementos) se “asumirá con partidas presupuestarias que ya existen dentro de cada uno de los departamentos” por lo tanto “no supone un desembolso de los navarros y navarras”, ha dicho.

Preguntada por los Presupuestos Generales de Navarra de 2020, María Chivite ha reconocido que va a tener que negociar “y mucho”. Primero en el seno del Ejecutivo, y luego una vez que se apruebe el anteproyecto en el Parlamento. Y es que es consciente de que gobierna en minoría por lo que necesita el apoyo de la oposición, Navarra Suma y/o EH Bildu. En este sentido, ha recalcado que no se plantea ningún límite para poder pactar. “Depende de las cuestiones que se nos puedan pedir como contraprestación. En estos momentos no tenemos ninguna petición encima de la mesa. Por lo tanto, no hay nada en principio a lo que pueda decir que no”, ha aseverado.

Sin embargo, ha señalado que lo que “no puede compartir es una bajada de impuestos (como apuestan las derechas) porque la bajada masiva de impuestos quiere decir que no se pueden financiar los servicios públicos”. Y eso no lo comparte.

