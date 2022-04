Los números del sueño europeo rojillo

La victoria de Osasuna en Mestalla le da permiso a los rojillos para soñar con la séptima plaza y con una hipotética clasificación para Europa. Además los rojillos tienen la motivación de tratar de superar el número de victorias en El Sadar que las logradas fuera. El próximo rival, el miércoles, a las 21:30 en El Sadar, es el Real Madrid. El líder de la competición llega con la mente puesta en el martes de la semana que viene y sus semifinales de Champions. Además, tras la remontada de ayer, llegan con media liga en el bolsillo y pueden "olvidarse" esta jornada de LaLiga. Los de Jagoba empataron en el Bernabeu y quieren disfrutar del partido junto a la afición.

Progresión de puntos

Si el Villarreal mantiene la media actual de 49 puntos en 32 jornadas lograrían 58,19 puntos. Una cifra casi inalcanzable para los de Arrasate. Sin embargo, hay que decir que los amarillos han logrado una victoria en los últimos cuatro partidos. Sus compromisos europeos han “despistado” a los de Unai Emeri. El Villarreal terminó la temporada pasada con 58 puntos y las progresión le dejaría con los mismos, además también llevaba 49 en la 32.

Años atrás

Datos de las últimas 10 campañas con la 7ª plaza:

Los puntos del séptimo clasificado han oscilado entre los 52 puntos de la 15-26 del Sevilla y del y los 63 del Athletic en la 16-17.

El 7º clasificado ha logrado mantener su posición en cuatro de las últimas diez temporadas

Osasuna hace 10 años logró ser 7º con 54 puntos, en la jornada 32 era 6º con 46 puntos.

El Sevilla, 7º en la 15-16, suma solo 4 puntos entre la jornada 32 y 38

El Athletic sumó 12 puntos en la 14-15 y le valió para terminar 7º

El Espanyol en la 18-19 sumó 12 puntos y con 53 terminó 7º.

El Granada sumó 13 puntos en la 19-20 y pasó de ser 10º en la 32 con 43 puntos que le valieron para terminar en 7ª posición

Temporada 11-12

7º clasificado en la jornada 32. Sevilla con 45 puntos. Osasuna 6º con 46.

7º clasificado en la jornada 38. Osasuna con 54 puntos. Sevilla termina con 50 puntos.

Temporada 12-13

7º clasificado en la jornada 32. Betis con 48 puntos.

7º clasificado en la jornada 38. Betis con 56 puntos.

Temporada 13-14

7º clasificado en la jornada 32. Villarreal con 49 puntos. La Real era 6ª con 50

7º clasificado en la jornada 38. Real Sociedad con 59 puntos. Villarreal termina 6º con 59

Temporada 14-15

7º clasificado en la jornada 32. Málaga con 46. Athletic iba 8º con 43 puntos

7º clasificado en la jornada 38. Athletic con 55 puntos. Málaga termina 9º con 50 puntos

Temporada 15-16

7º clasificado en la jornada 32. Sevilla con 48 puntos.

7º clasificado en la jornada 38. Sevilla con 52 puntos.

Temporada 16-17

7º clasificado en la jornada 32. Real Sociedad con 52. El Athletic era 6º con 53

7º clasificado en la jornada 38. Athletic con 63 puntos. La Real termina 6ª con 64

Temporada 17-18

7º clasificado en la jornada 32. Sevilla con 47 puntos.

7º clasificado en la jornada 38. Sevilla con 58 puntos.

Temporada 18-19

7º clasificado en la jornada 32. Athletic con 46 puntos. El Espanyol llevaba 41

7º clasificado en la jornada 38. Espanyol con 53 puntos, mismos puntos que el Athletic.

Temporada 19-20

7º clasificado en la jornada 32. Real Sociedad con 47 puntos. Granada llevaba 43.

7º clasificado en la jornada 38. Granada con 56 puntos. La Real termina 6ª con 56.

Temporada 20-21

7º clasificado en la jornada 32. Villarreal con 49 puntos.

Temporada 21-22

7º clasificado en la jornada 32. Villarreal con 49 puntos.

7º clasificado en la jornada 38. Por determinar

La séptima plaza

¿Qué tiene que suceder para que la séptima plaza de acceso a Europa? Osasuna necesita sumar un alto número de puntos para soñar con la séptima plaza. Pero además depende de carambolas en otras competiciones con Villarreal y Betis como protagonistas. El Villarreal es ahora séptimo y son quienes tienen una de las llaves para que esa plaza de acceso a Europa. Si ganan la Champions no daría acceso a la Conference ya que ya habría 7 equipos españoles en Europa, que es el tope. Además, la Copa del Rey marcará ese acceso, ya que si gana el Betis la séptima plaza tendría premio, mientras que si gana el Valencia no lo tendría. Las cábalas de la final de Copa son así, salvo que haya un descalabro del Betis y caiga por debajo de la 6ª plaza o que el Valencia de la sorpresa y termina por encima del sexto puesto.

Qué necesita hacer Osasuna

Como diría Luis Aragones los rojillos tienen que “ganar, ganar y ganar, y volver a ganar, ganar y ganar”. Además de las carambolas mencionadas para que la séptima plaza de acceso a Europa los de Arrasate tienen que sumar muchos puntos para poder adelantar a dos rivales y recortar cinco puntos. Es muy poco probable que con menos de 13 puntos (4 victorias, 1 empate y 1 derrota) se pueda lograr la séptima plaza.

Los de Jagoba tienen ahora 44 puntos, con esos trece mencionados llegarían a los 57 puntos.





Así llegan los rivales

Osasuna se juega esa séptima plaza frente a Villarreal, Athletic y Valencia . Según se den los resultados en la próxima jornada el Espanyol se podría subir al carro de la lucha por la 7ª plaza. El Villarreal llega con la mente puesta en las semifinales de Champions contra el Liverpool. Pero el potencial del equipo amarilla es tan alto que su once de “reservas” sigue siendo un once de garantías. El Athletic perdió una gran oportunidad de dar un paso adelante este fin de semana contra el Celta. Los de Marcelino tienen un calendario complicado. El Valencia perdió una gran oportunidad contra Osasuna. La final de la Copa del Rey es la gran motivación de los de Bordalás. El resultado del partido puede marcar el final que haga el conjunto che, además de si la séptima plaza da acceso o no a Europa.

Calendario de Osasuna

Jornada 33. Osasuna – Madrid. 20 de abril

La remontada de ayer del Madrid frente al Sevilla puede propiciar que el Madrid venga algo más relajado y con la cabeza pensando en la Champions. Parece que La Liga la tienen en el bolsillo los blancos. El martes siguiente se miden al City y es su partido más importante.

Jornada 34. Elche - Osasuna. 1 de mayo

Siete puntos de colchón respecto al descenso puede dejar una sensación de tranquilidad que puede aprovechar Osasuna.

Jornada 35. Espanyol - Osasuna. 8 de mayo

Sería una sorpresa que en la jornada 35 los catalanes tengan algo serio en juego.

Jornada 36. Osasuna - Getafe. 11 de mayo

Cuatro puntos separan a los de Quique del descenso. Pueden llegar con toda la tarea hecha al enfrentamiento con Osasuna.

Jornada 37. Athletic - Osasuna. 15 de mayo

Los de Marcelino tienen un punto más que los rojillos. El partido puede ser clave para las opciones rojillas de ser séptimos.

Jornada 38. Osasuna – Mallorca. 22 de mayo

El equipo que ha cogido Javier Aguirre está inmerso en la lucha por el descenso. Se juegan mucho en esta jornada contra el Alavés. Pueden llegar sin jugarse nada a la última jornada.

Gran temporada

Termina como termine el equipo, a nada que logren competir estas últimas seis jornadas la nota del campeonato rojillo será buena gracias a la permanencia tranquila lograda.

Osasuna tendrá un duelo contra ellos mismos en estas seis jornadas para saber si terminan logrando más victorias en El Sadar o lejos del feudo rojillo.