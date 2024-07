Los hoteles de Pamplona tienen el 90% de ocupación para el día 6 en Sanfermines

Los hoteles de Pamplona rozan el lleno para el 6 de julio, con una ocupación del 90%. En general, la ocupación para todas las fiestas es del 80,87%, según el presidente de la Asociación de Hoteles de Pamplona, Gorka Berraondo. “El día 6 se presenta con un 90% de ocupación media. Después, los días más fuertes son el 8 y el 9, con un 88% y un 83% respectivamente”.

Cifras idénticas a las del año pasado, a pesar de que caigan dos fines de semana. Las reservas se concentran sobre todo en los hoteles del centro de Pamplona y el perfil es claro. El perfil del visitante son grupos de amigos, parejas y familias. “Son prácticamente los segmentos que tenemos normalmente los fines de semana. Vienen mucha gente de Madrid y Barcelona”.

El sector de la hostelería también tiene buenas sensaciones este año. Este año con dos fines de semana se esperan buenos números. Lo dice el gerente de la asociación navarra de hostelería, Nacho Calvo.

Un año más, los hosteleros han tenido problemas para encontrar personal, camareros, sobretodo. “Ya no encuentras personal. Es sorprendente, porque hay mucha gente en el paro, e incluso inscritas en el sector de la hostelería. Vas a buscarlos y no quieren trabajar. Es un problema gravísimo, y somos el convenio colectivo más alto de España. Es decir, no es por causas económicas”. Reconoce que es un problema que va más allá de Navarra.