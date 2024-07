Los Fuente Ymbro firman un fugaz cuarto encierro con 2 minutos y 18 segundos de duración

Los toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro han firmado un fugaz cuarto encierro, el más rápido de los Sanfermines 2024 con 2 minutos y 18 segundos de duración, y con al menos cinco corredores que han necesitado traslado a un centro sanitario.

Cuatro de estos atendidos presentan contusiones y el quinto una herida penetrante, sobre la que no se han facilitado más datos en el primer parte provisional.

Los bravos han realizado prácticamente todo el recorrido hermanados, encabezados por los mansos y sin hacer nada por embestir a los corredores, lo que ha cumplido con su trayectoria de años anteriores e incluso repetido el tiempo que el pasado año esta ganadería invirtió en completar la carrera.

Antes del inicio se ha vuelto a celebrar el homenaje al último fallecido por cornada en el encierro, el madrileño Daniel Gimeno, quien murió hace hoy hace 15 años en el encierro de los Jandilla.

Después de los cánticos de petición de protección al santo y tras el cohete anunciador del inicio del encierro, con las 8 campanadas desde la torre de San Cernin, los mozos han esperado a los astados al inicio de la cuesta de Santo Domingo, que han encontrado ya lanzados encabezados por los mansos.

Con un toro negro mirando a su lado derecho y otro derrotando ligeramente por el izquierdo han avanzado veloces por este primer tramo, en el que el único toro castaño de la manada ha ido ganando posiciones por velocidad.

El trote ha comenzado a disgregar ligeramente la torada, que ha atravesado ya algo estirada la Plaza Consistorial y el tramo de Mercaderes, cuya curva han superado sin problemas y sin tocar el vallado ciego.

Pegados al lado izquierdo del inicio de la calle Estafeta los bravos gaditanos han limpiado la pared y han propiciado el momento de mayor peligro, cuando un corredor se ha quedado atrapado entre la manada y el muro. En ese momento un Fuente Ymbro negro le ha golpeado y su hermano castaño ha estado a punto de clavar el asta en su glúteo.

La gran velocidad, la emoción y el gentío, han marcado el paso de la torada por esta larga calle, hasta el punto de que no permitir carreras tan largas como las habituales en este tramo y de incluso dejar atrás a alguno de los mansos. Han sido muchos los mozos que han tenido que apartarse ante la veloz llegada de los astados.

Al final de Estafeta dos de los toros se han tropezado, lo que ha causado que la manada, ya con más huecos entre sus integrantes, entrara en Telefónica más disgregada, con uno de los bravos dando lances pero sin llegar a enganchar a ningún mozo, que en este tramo se pelean ante las astas por coger un espacio para entrar con toro a la plaza.

En el coso no ha habido este miércoles problemas con los toros, ya que, aunque algo dispersos entre sí, han ido entrando directamente a chiqueros, completando la carrera más veloz de los Sanfermines 2024.

Los Fuente Ymbro serán lidiados esta tarde en la plaza, en una corrida anunciado con los diestros Miguel Ángel Perera, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo.

El encierro del 10 de julio, protagonizado por los toros de Fuente Ymbro, se ha saldado con tres heridos trasladados al Hospital Universitario de Navarra.

El primero se trata de un varón de 28 años, de Monreal del Campo, Teruel, con iniciales A.S.P., con una contusión con deformidad en la pierna en la zona de Telefónica.

El segundo es un varón de 29 años de Palma de Mallorca, que responde a las iniciales de J.G.R., que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico en la Plaza de Toros.

Finalmente, el tercero se trata de un hombre australiano de 33 años, que sufre una contusión nasal tras un golpe en Mercaderes.