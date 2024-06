El 10% de las muertes se atribuyen a la baja calidad del aire, esta es la situación de Pamplona

¿Sabes cuántas personas mueren en el mundo a causa de una baja calidad del aire en exteriores? 4,2 millones de personas al año. Y si sumamos la calidad del aire en exteriores y en interiores, esa cifra crece hasta los 7 millones. Lo que supone un 10% de las muertes. Según David Elustondo, director del Instituto de Biodiversidad y Medioambiente BIOMA de la Universidad de Navarra.

Obviamente, la calidad del aire es algo que afecta en mayor medida a las personas alérgicas. “La baja calidad del aire generalmente afecta a la mucosa respiratoria. Por tanto, exacerba todos los efectos de la alergia. Es algo que se vio también con el Covid-19, que en los lugares con peor calidad del aire existían más mucha más infecciones”.

El proyecto @LifeRespira de la Universidad presenta "En el Aire", un documental sobre la mejora de la calidad del aire en Pamplona. | https://t.co/nNllejptfL



???Esta tarde a las 19:30 h. en @pamplonetario.



¡Aquí puedes ver el trailer! ???? https://t.co/6fpc3Qj5g4pic.twitter.com/1ILrqFQLCB — Universidad de Navarra (@unav) May 3, 2018





¿Cuál es la calidad del aire en Pamplona?

En Pamplona y Navarra, en general, tenemos una buena calidad del aire, según indica el propio David Elustondo. “En los últimos años, no se han superado los valores límite legales. Quizá el más preocupante en Navarra es el ozono, por las características de radiación que tenemos; pero, en cualquier caso, podemos decir que la calidad del aire en Navarra, y concretamente en Pamplona, están dentro de los parámetros establecidos en la legislación”.

Aunque lo cierto es que la mayoría de las ciudades, entre ellas Pamplona, no cumplen con las recomendaciones de la OMS. Con lo que hay que seguir trabajando en la reducción de componentes que afectan a la calidad del aire. ¿Y cuáles son esos compuestos?: “Los óxidos de nitrógeno, el dióxido de carbono, el ozono...”. Partículas que vienen de “los procesos de combustión”, del tráfico o de la industria.

Algunos forman parte de la polución, pero otros son naturales, como el polvo que en ocasiones llega desde el Sahara.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Calidad del aire en el interior

Nos fijamos poco en la calidad del aire al exterior, pero aún menos en la calidad del aire en interiores, que es igual de importante. No en vano, pasamos el 90% de nuestro tiempo dentro y no fuera. Así como hay legislación para la calidad del aire en exteriores, en interiores no existe una regulación clara.

Y es que, en muchas ocasiones, “la atmósfera interior es peor que la exterior”. Lo importante es la “ventilación”. Uno en su casa siempre “debe ventilar todo lo que pueda”. Se corre el riesgo de que entre algo de contaminación exterior, pero, por otro lado, se eliminan contaminantes que son típicos de interior y que no están en el exterior. “Una buena ventilación es la mejor receta para una buena calidad del aire” y, por supuesto, limpieza y evitar humedades.