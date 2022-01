La inauguración la nueva Escuela Infantil de Lezkairu y la reapertura de la Escuela Infantil de Mendebaldea, tras un año cerrada por las obras de adecuación del centro a la normativa foral, son las principales novedades para el curso 2022 – 2023 en las Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona. Se pasará así de las diez escuelas del actual curso a las doce del próximo, consolidando una oferta que alcanza un total de 1.069 plazas, un 22,5% más que en este curso 2021-2022.

El concejal delegado de Educación, Participación Ciudadana y Juventud y presidente del organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona, Fernando Sesma, ha comparecido en rueda de prensa para presentar la oferta de plazas para el próximo curso, que se ha dado a conocer en la reunión de la Junta de Gobierno de Escuelas Infantiles celebrada esta misma mañana. La oferta de plazas está alineada con los datos del estudio sociológico realizado en 2019 con respecto al impulso del inglés en los centros, al porcentaje de plazas en lengua vehicular euskera y a la oferta para el barrio de Lezkairu.

Pamplona contará en el curso 2022 – 2023 con doce escuelas infantiles: Donibane, Mendebaldea, Mendillorri, Haurtzaro, Izartegi, Hello Buztintxuri, Hello Egunsenti, Hello Azpilagaña, Printzearen Harresi – Fuerte el Príncipe, José María Huarte, Goiz Eder y Lezkairu. De las 1.069 plazas, 952 (un 89%) son de jornada completa y 117 (un 11%) ofertan media jornada. Hello Azpilagaña y Goiz Eder cuenta con plazas tanto en jornada completa como en media jornada, José María Huarte sigue ofreciendo únicamente media jornada y el resto tienen solo plazas en jornada completa.

Plazas según la lengua vehicular

Del total de plazas, un 35,92% (384 plazas) se corresponden con escuelas en castellano, un 39,85% (426 plazas) son de castellano con actividades en inglés, un 12,16% (130 plazas) son de euskera y un 12,07% (129 plazas) son de euskera con actividades en inglés. Así las cosas, un 75,77% de las plazas cuentan con el castellano como lengua vehicular y un 24,23% tienen al euskera como lengua de referencia. Más de la mitad de las plazas, en concreto un 51,92 % (555 plazas), se ofertan con actividades en inglés.

Las escuelas infantiles Donibane, Mendebaldea, Mendillorri y Haurtzaro ofertan plazas de modelo solo en castellano e Izartegui cuenta con plazas solo en modelo en euskera. Hello Egunsenti, Hello Azpilagaña y José María Huarte apuestan por un modelo de castellano con actividades en inglés. Goiz Eder, en castellano con actividades en inglés y en euskera. Las tres restantes, Hello Buztintxuri, Fuerte del Príncipe-Printzearen Harresi y Lezkairu, en castellano con actividades en inglés y en euskera con inglés

Se completan las reestructuraciones de la oferta

Durante este curso 2022 – 2023, además, se completa el proceso emprendido por Escuelas Infantiles para dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que dejó sin efecto los acuerdos aprobados en 2016 por los que se reestructuraba la oferta de plazas, en función del modelo lingüístico, en Donibane, Printzearen Harresi – Fuerte el Príncipe y Goiz Eder. Supone también la culminación de la reestructuración de la oferta educativa aprobada en 2021 que supuso que las escuelas infantiles Hello Buztintxuri y Printzearen Harresi – Fuerte el Príncipe tuvieran una oferta de castellano con actividades en inglés y de euskera con actividades en inglés.

Ya está en marcha con el Gobierno de Navarra la tramitación administrativa para la apertura de la EI de Lezkairu y la reapertura de la EI Mendebaldea. Los trabajos en ambas están muy avanzados y se espera culminarlos en los próximos meses para acoger a los menores el inicio del próximo curso a mediados del mes de agosto. La Escuela Infantil Lezkairu contará con 110 plazas a jornada completa en todas las etapas (lactantes, caminantes, medianos y mayores) y con una oferta lingüística tanto de castellano con actividades en inglés como de euskera con actividades en inglés.

La Escuela Infantil Mendebaldea volverá a la actividad con 82 plazas, tras un curso sin actividad en el que se ha aprovechado para reformar integralmente sus instalaciones y adecuarlas a la normativa del Gobierno de Navarra fijada para los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años. Se contará con plazas en todas las etapas, manteniendo el anterior modelo de castellano como lengua vehicular.