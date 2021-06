Las apymas rechazan que se imponga la jornada continúa en el próximo curso escolar

El inicio del próximo curso sigue generando debate con el tipo de jornada. Hay sectores que quieren partida, otros continua y unos terceros que temen el cambio de jornada a mitad de curso.

Las federaciones de apymas Herrikoa, Sortzen, Concapa y Britila han reclamado este miércoles que no se mantenga la jornada continúa obligatoria para el próximo curso escolar en Navarra, argumentando que las necesidades provocadas por la pandemia no son las mismas que las de hace un año.

Una representación de estas apymas ha comparecido en una sesión de trabajo en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, a petición de Navarra Suma, Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra, para explicar su posición respecto al protocolo para el próximo curso escolar.

La representante de Herrikoa Noelia Echarri Arana ha apostado por "recuperar el próximo curso un entorno escolar seguro pero donde se apliquen medidas proporcionales a las que se aplican en el resto de la sociedad en su día a día, así como por garantizar que la conciliación sea tenida en cuenta". "Ya que desde las instituciones no llegan las medidas necesarias para poder conciliar, lo que no podemos tolerar es que se nos imponga un protocolo para el próximo curso que no es que nos dificulte conciliar, sino que directamente nos lo impide", ha afirmado.

Noelia Echarri ha explicado que, para el vigente curso, se elaboró un protocolo que incluía la jornada de mañana obligatoria entendiendo que entonces "existían grandes incógnitas sobre el comportamiento del Covid en espacios cerrados y entre los menores; parecía que, ante las grandes incertidumbres que existían en verano, limitar al mínimo el número de desplazamientos al centro educativo podría ayudar a reducir las posibilidades de contagio, y nos enfrentábamos a un curso totalmente atípico en el que existía poca evidencia científica y hubo que trabajar desde el absoluto desconocimiento para comenzar un curso lleno de retos a los que enfrentarnos".

En esta línea, María García Flecha, de Britila, ha destacado que "la jornada en horario de mañana surgió por unas necesidades pandémicas concretas, necesidades que entendemos no se dan en la actualidad". "Parece que se ha superado la creencia inicial de transmisión del Covid por contacto con superficies contaminadas, la vacunación avanza y, según nos indican las autoridades sanitarias, durante este verano alcanzaremos la inmunidad de grupo, momento que siempre se ha aducido para volver a la ansiada normalidad", ha explicado.

Además, la representante de Britila ha asegurado que "el tipo de jornada no influye en la mayor o menor transmisión del virus". Por tanto, ha considerado que "no existe argumento sanitario que sostenga una jornada que se creó ante una situación pandémica concreta" y ha solicitado "la vuelta al horario escolar que cada centro tuviera establecido con anterioridad a la pandemia".

Por su parte, Marta Díez Napal, de Sortzen, ha destacado que "las familias e hijos son uno de los pilares fundamentales de la comunidad educativa" y ha destacado que las federaciones de apymas que han comparecido en el Parlamento tienen "total independencia política". "Somos federaciones libres y tratamos de dar nuestra opinión para que se genere un sistema educativo de calidad partiendo de unos principios didácticos", ha asegurado.

Sobre el proceso para elaborar el protocolo para el próximo curso, Noelia Echarri ha señalado que "es cierto que el pasado 29 de abril se nos convocó a la Mesa de Padres y Madres para solicitar nuestras propuestas para la organización de nuevo curso, pero las tuvimos que realizar sin contar con un borrador previo del protocolo". "Teniendo en cuenta que el protocolo se presentó en mayo, resulta tentador pensar que -cuando se convocó la mesa- se contaba al menos con las líneas maestras con las que se iba a elaborar", ha dicho.

La representante de Herrikoa ha lamentado que "tras ese día no hemos tenido interacción alguna con el departamento de Educación pese a haber solicitado reuniones y fuimos conocedoras del documento presentado al mismo tiempo que los medios de comunicación".