Ibarrola y Toquero defienden un "proyecto fuerte y cohesionado" en su candidatura conjunta para UPN

La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, y el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, han defendido este miércoles un "proyecto fuerte y cohesionado" para UPN tras acordar una candidatura conjunta de cara al Congreso del partido.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ibarrola ha indicado que esta unión "es fruto de un sentir bastante generalizado dentro de los afiliados del partido, dentro de simpatizantes, dentro de votantes, que nos estaban pidiendo a ambos un esfuerzo por una integración y una candidatura común, pero sobre todo de un proyecto común". Según ha añadido, dentro de esta candidatura conjunta también estarán presentes Cristina Sota como secretaria general y Mario Fabo como secretario de Organización.

Ibarrola ha querido trasladar "nuestro máximo respeto a todos los órganos del partido", ya que "frente a todo lo que se ha especulado y hablado en las últimas semanas, nosotros nos hemos mantenido en un trabajo interno y en conversaciones internas sin desmentir nada de muchas afirmaciones que no se ajustaban exactamente a la realidad".

"Tenemos que reconocer el máximo respeto a los órganos del partido en todo. Primero, en una elección de cargos: esto no ha sido ningún reparto de cargos en ningún momento, primero porque no ha sido nuestra voluntad, porque estamos hablando de proyecto y de futuro y porque no tenemos tampoco ni siquiera la capacidad. Somos muy respetuosos y los cargos mejores para liderar los ayuntamientos y el Gobierno de Navarra lo elegirán, como siempre, los órganos del partido, los afiliados, el consejo político que se forme, la ejecutiva que se forme", ha apuntado.

Por su parte, Toquero ha señalado que "hemos hecho un ejercicio de responsabilidad, un ejercicio de unión, de cohesión". "Hemos hecho un ejercicio de unir la familia, la gran familia de UPN, con las distintas sensibilidades", ha subrayado. Ha añadido Toquero que "llevamos semanas, si no meses, trabajando en el presente de UPN pero sobre todo también en el futuro, en hacer un futuro UPN fuerte, unido, cohesionado, donde todo el mundo se sienta representado y al final demos el ejemplo claro de para qué nació UPN, que es dar servicio a Navarra".

"Lo que queremos es trabajar en un proyecto unido, en un proyecto fuerte, cohesionado. Yo siempre he dicho que UPN necesitaba unión, que UPN necesitaba cohesión, y que necesitaba unir. Creo que hemos dado un ejemplo a mucha gente, de que hoy empieza algo importante, y es la unión de UPN para trabajar de cara al futuro, a ese futuro del 2027, donde, por supuesto, recuperemos el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno Navarra por el bien de todos los navarros y las navarras", ha manifestado.

NO SE HABLA DE "NOMBRES" SINO DE "PROYECTO"

En respuesta a los medios de comunicación sobre el contenido concreto del acuerdo alcanzado, Ibarrola ha señalado que "no es una cuestión de una firma de cuatro cosas, sino que es un proyecto abierto en el que hasta ahora coincidimos en gran medida"

"No estamos hablando de nombres. De momento hemos consolidado un equipo de cuatro personas que vayamos a liderar este proyecto. Estamos hablando, como digo, de ideas, de propuestas, y hemos empezado a hablar alguna cosa de nombres pero todavía no está nada definido y queda todavía mucho por recorrer", ha afirmado.

Ha añadido Ibarrola que "no me hubiera planteado nunca dar este paso para presidir el partido si hubiera seguido como alcaldesa de Pamplona". "Nunca me hubiera pasado por mi cabeza, porque es absolutamente incompatible, yo estaba dedicada al Ayuntamiento de Pamplona de la mañana a la noche", ha indicado.

Tras subrayar que "si hubiera elecciones dentro de seis meses diría que creo que soy una buena candidata para el Ayuntamiento de Pamplona", ha remarcado que "no voy a ser yo la que decida, no va a ser Alejandro -Toquero- el que decida, van a ser los afiliados y los órganos del partido los que decidan, y desde luego si dentro de tres años hay un mejor candidato para el Ayuntamiento de Pamplona, yo seré la primera que apoyaré a un mejor candidato", ha manifestado, tras añadir que "yo sí que he dicho que el presidente del partido no tiene por qué ser el candidato al Gobierno de Navarra y que, a nivel personal, me gustaría recuperar el Ayuntamiento de Pamplona".

En cuanto a "alianzas y pactos" con otros grupos, Ibarrola ha manifestado que UPN es "un partido muy democrático, que toma las decisiones internamente con los órganos del partido y de forma muy participada, y que será el contexto político que sea en cada momento y los órganos del partido los que decidan en cada momento con quién vamos, con quién no vamos, con quién dejamos de ir". "No son decisiones que vayamos a tomar en ningún caso nosotros de forma particular", ha dicho.

También ha remarcado que "cualquier afiliado se puede presentar" y que a la vuelta de Semana Santa "empezaremos a hablar con todos nuestros afiliados, con los comités locales, con los grupos municipales, con todos los afiliados simpatizantes de UPN" para explicarles el proyecto y recabar sus impresiones.

También Toquero ha incidido en que "no se ha estado hablando de nombres, se ha estado hablando de proyecto": de "cómo trabajamos en el ámbito de la juventud, cómo trabajamos en el ámbito de las personas mayores, cómo trabajamos en el ámbito de las tradiciones, de la cohesión territorial, de nuestra identidad como navarros y como navarras", etc. "En eso se ha basado el acuerdo y en eso es lo que estamos y hemos estado hablando. No se ha hablado de otra cosa", ha manifestado.

En respuesta a los medios de comunicación, ha indicado que ser presidente de UPN es "incompatible" con los cargos que ostenta actualmente. "Yo me comprometí hace un año con los tudelanos y las tudelanas a estar hasta el 2027 defendiendo y trabajando por los intereses de mi ciudad. Firmé un acuerdo con ellos, efectivamente, y les di mi palabra. Yo en ningún momento me había postulado para ser presidente de UPN porque es incompatible", ha señalado.

En cuanto a si sería candidato de UPN para presidir el Gobierno foral en 2027, ha respondido que eso "lo decidirán los afiliados de UPN y buscaremos entre todos al mejor candidato posible para que esté en el Gobierno de Navarra". "Si me está preguntando qué voy a hacer dentro de tres años, no sé ni lo que voy a hacer la semana que viene. Creo que además eso sería irrespetuoso con nuestros propios afiliados, que son los que deciden quién es el candidato", ha subrayado.