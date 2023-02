La Guerra de la Independencia en Pamplona I

Repasamos en tres episodios, lo que se vivió de la Guerra de la Independencia en Pamplona con Pedro del Guayo.

El origen

A principios del siglo XIX la situación política en Europa era un polvorín a punto de estallar. Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, se había convertido en la persona más poderosa, respetada, admirada, odiada y temida del mundo. Solo una nación se atrevía a contradecir su palabra: Gran Bretaña. Ante la imposibilidad de una invasión francesa de la isla, el emperador decidió someterla a un bloqueo económico que acabase por hundir a su enemigo. Pero los planes de Napoleón se encontraron con la negativa de Portugal. El reino lusitano mantenía una alianza con Inglaterra que se remontaba a 1373 y se negaron a cumplir los deseos del francés. El 27 de octubre de 1807 firmaron Francia y España el Tratado de Fontainebleau. En él se pactaba la invasión conjunta franco-española al reino de Portugal. Sobre la mesa quedó establecido que Napoleón enviaría a través de suelo peninsular un gran ejército de 28.000 hombre que, junto con las tropas españolas, acabarían con el problema portugués. El emperador obtendría efectividad real en el ansiado bloqueo a las islas británicas y a cambio España obtendría parte del territorio portugués y de sus ricas colonias. Pero entre líneas se escondía una verdad oculta, los planes reales de Napoleón que no eran otros que conquistar y someter también a la nación española. Antes de que se llegase a ratificar el tratado, las tropas francesas ya habían comenzado a entrar por las fronteras españolas al mando del general Junot.

El momento político que estaba viviendo la monarquía española era muy delicado. Existía una profunda crisis en la familia real. Muchos españoles no deseaban a Carlos IV como rey y habían puesto sus miras y esperanzas en el príncipe Fernando. Por otro lado, el ministro Manuel Godoy molestaba a muchos por su política reformista ilustrada. Su ascensión a lo más alto del poder sin pertenecer a grandes familias nobiliarias, su pensamiento político, su estrecha relación con el rey y con la reina y la influencia en sus decisiones, hizo que se suscitaran muchas envidias y odios entre los grandes y parte del pueblo. Napoleón supo aprovechar esta situación. Conocedor de todo lo que ocurría en España, no solo se comportó como un mero observador de los acontecimientos sino que en ocasiones ayudó a desestabilizar aún más a su vecino del sur interviniendo interesadamente a su favor en las intrigas políticas que se sucedían.

Lisboa fue tomada el 30 de noviembre de 1807 y la familia real portuguesa tuvo que huir y refugiarse en sus dominios brasileños. Aun habiéndose terminado la invasión de Portugal, las tropas imperiales francesas seguían entrando en España sin oposición, según lo establecido en Fontainebleau. El 30 marzo de 1808 sucedía el Motín de Aranjuez . En pocos meses la realidad de un país se verá trastocada. El 2 de mayo marcará de forma manifiesta el enfrentamiento armado del pueblo contra los franceses.

El un 27 de enero de 1808 cuando el Virrey de Navarra, el Marqués de Vallesantoro, comunicaba al Ayuntamiento que debía prepararse para recibir a una división de soldados franceses. Llegaba el general D´Armagnac con unos 3.000 hombres. En los Pirineos fue recibido con una gran nevada y no tuvo más remedio que dejar en Valcarlos la artillería por lo impracticable del camino. El 6 de febrero hicieron noche en Roncesvalles y el 8 entraban triunfalmente con toda su pompa por el portal de San Nicolás. Tras una brillante parada militar en la Plaza del Castillo, contemplada por unos atónitos y deslumbrados pamploneses, fueron distribuidos por los diferentes cuarteles que disponía la ciudad. En los siguientes días fueron llegando más tropas francesas, hasta un total de 4.000 militares. Venían como aliados de España, pero las verdaderas intenciones de D´Armagnac, planeadas desde París, eran otras. Debía tomar como fuera Pamplona y su Ciudadela.

El general bonapartista se encontraba con una difícil situación. En esos años, según el armamento y las técnicas militares disponibles, la Ciudadela era considerada un bastión inexpugnable. Lo intentó con falsas negociaciones, pactando con el virrey la entrada en la fortaleza de dos batallones suizos. Alegó que no se fiaba mucho de su fidelidad y que así podían estar más vigilados. Pero el marqués de Vallesantoro no cedió a sus argumentos, recelando de los franceses y sus propuestas. Los soldados deberían estar acuartelados extramuros de la Ciudadela. D´Armagnac no tuvo más remedio que utilizar su imaginación, pues sabía que con la fuerza bruta no iba a conseguir su objetivo.

Un grupo de soldados napoleónicos tenía permiso, cada mañana, para acercarse a las puertas de la Ciudadela, recoger el suministro de pan que se realizaba en su interior y entregárselo al resto de su tropa. Y así lo hicieron durante muchos días sin que nada ocurriera, hasta la mañana del 17 de febrero. La noche anterior D´Armagnac había introducido secretamente en el palacio del Marqués de Vesolla , donde el general estaba alojado, a unos 300 hombres escogidos. La cercanía a la entrada de la Ciudadela fue fundamental para poder desarrollar el plan. Había nevado y todo estaba cubierto por un espeso manto blanco. Cuando los franceses llegaron a las puertas d la Ciudadela, comenzaron a tirarse bolas de nieve. Una ingenua batalla que hizo que los guardias desviaran la vista y se confiaran por completo. A una señal, los franceses se abalanzaron sobre ellos y les redujeron, al tiempo que de la casa del marqués salían los 300 soldados, así como otros muchos que también estaban preparados en el cercano cuartel de San Martín y, en unos pocos minutos, ocuparon la fortaleza. La guardia del regimiento de Tarragona, que era la que por aquel entonces formaba la guarnición, no pudo más que rendirse sin llegar a disparar un solo tiro.

Así fue cómo la inexpugnable Plaza de Pamplona acabó invadida y sometida. El general D´Armagnac, adelantándose a las voces de traición que comenzaron a recorrer las calles, colocó el siguiente bando para calmar los espíritus:

“Habitantes de Pamplona: En la pequeña mudanza de las cosas no veáis la traición y la perfidia que receláis, sino una conducta fiel, dictada por la necesidad y seguridad de mis tropas. Napoleón, mi amo, que ha firmado la alianza más estrecha con España saldrá garante de mi palabra”.

Ante las autoridades también desplegó todo un elenco de buenas palabras. Llegando a decir que este acto debía ser considerado como un “nuevo lazo de amistad”.

La ocupación, aun habiendo sido perpetrada con una treta sin víctimas y queriéndola ocultar y disfrazar de una muestra de confianza y de amistad, causó honda impresión en los habitantes de Pamplona. Muchos de ellos salieron a las calles clamando justicia, manifestando su profundo desagrado y total oposición con lo sucedido. Se trató sobre todo de estudiantes y religiosos y fueron disueltos por patrullas francesas. Poco a poco, el invasor francés ejercía el dominio sobre la ciudad y los pamploneses nada podían hacer para liberarse de su opresor. Igualmente las autoridades locales también comprendieron que la ocupación era ya una realidad.

Mientras tanto, España seguía llenándose de tropas francesas. Pasaron los meses hasta el motín de Aranjuez. Allí Carlos IV abdicó en su hijo Fernando y Godoy fue destituido. En el reino se celebraba la coronación del nuevo monarca. Pero la realidad era otra. Pamplona se veía sumida en una incertidumbre que comenzaba a extenderse a nivel nacional. Solo pudo esperar y aguantar.

Comienza la guerra y Pamplona se transforma

Con las abdicaciones de Bayona , en mayo de 1808, la situación nacional se hizo insostenible. A partir de entonces numerosos pueblos y ciudades comenzaron a alzarse. Los madrileños en el Dos De Mayo se enfrentaron a los franceses. Con rapidez, toda España manifestó su resistencia a los ejércitos napoleónicos que actuaban como invasores, lejos de la condición de aliados con las que habían entrado en el país.

En mayo Pamplona llevaba ya más de dos meses ocupada. Fue transformada, poco a poco, en un gran cuartel. Al principio, antes del alzamiento masivo de la nación, las peticiones de alojamiento para los soldados que llegaban iban envueltas en corteses palabras. Con el paso del tiempo, la cortesía se tornó en órdenes directas e incuestionables. La capital navarra era un lugar de paso obligado para entrar en España y una ciudad con recias defensas, desde las cuales controlar un inmenso territorio. Muchos franceses entraban en ella para quedarse o marchar a otros destinos. Con tal cantidad de invasores, nada pudo hacer el pueblo por rebelarse cuando las noticias de lo que estaba ocurriendo en el país llegaron a sus puertas. A nivel oficial las autoridades locales permanecieron sin hacer nada. Tenían pocas opciones y demasiado que perder.

El pueblo esperaba una declaración formal de guerra por parte de la Diputación de Navarra, pero ésta no llegaba. Fue la noche del 29 al 30 de agosto cuando los diputados huyeron de Pamplona y se dirigieron a Tudela. Y allí, libres de sus captores, realizaron el deseado manifiesto:

“La Religión, el Rey y la Patria, están pidiendo venganza contra el pérfido violador de sus sagrados derechos”.

Antes de eso, el 15 de junio de 1808, comenzaba el primer asedio de Zaragoza. Esto hizo que Pamplona se convirtiese en la plataforma desde la que eran lanzados cientos de soldados franceses contra la capital aragonesa. Para ello, la ciudad tuvo que transformarse en un gran cuartel.

Con el paso de los meses todos los conventos de la ciudad se vieron ocupados por tropa, heridos o prisioneros de guerra. En un documento del 30 de julio de 1809 se enumeran como cuarteles: Los Descalzos, San Francisco, San Juan Bautista, Santo Domingo, San Agustín, Doctrinos y la Merced. Así como todos los antiguos cuarteles que ya existían antes de la invasión (San Martín, Caballería Grande, Ciudadela) y un amplio número de casas que, por su amplitud, sirvieron de alojamiento a los soldados franceses.

Desde el comienzo de la guerra muchos fueron los que tuvieron que ser atendidos en Pamplona. Por ello se habilitó gran número de edificios como hospitales (el convento de las Carmelitas, el colegio de San Juan, La Merced, San Pedro o los Capuchinos entre otros). Incluso de manera excepcional se llegó a alojar a heridos en casas particulares, con el consecuente malestar de sus dueños.

Existía una Junta de Hospitales Militares y se nombró Administrador General de éstos a Juan Domingo Alsua, siendo relevado por su sobrino Juan Domingo Zubiri en 1813. En los diferentes documentos guardados en el Archivo Municipal de Pamplona se puede comprobar que existían en 1813 un hospital en la calle Descalzos (hospital Real de los Descalzos), otro en el Palacio Episcopal (llamado hospital de Palacio), además de los situados en el Carmen y en el Seminario. Durante el bloqueo de la ciudad (junio-octubre 1813) se señalan solo los del Palacio Episcopal y el de Descalzos como los usados por los franceses.

Eran constantes las necesidades de estos lugares. El Vínculo se encargaba de suministrar el trigo. Para calentar las salas era necesario la leña o el carbón, aunque en ocasiones éste último era causa de quejas de los médicos y cirujanos por su mala calidad. Se pedían diariamente a la Casa de la Misericordia. Conocemos parte de la organización interna. Por ejemplo que en el hospital de Palacio Joseph Samaniego era el enterrador (y lamparero), y se disponía de ambulancia. En los diferentes hospitales los enfermeros “mayores” regularmente eran franceses con un sueldo de 50 francos por mes con ración diaria de carne, pan y vino. Bajo sus órdenes estaban los enfermeros “ordinarios”, existiendo españoles entre ellos, así como los “guarda-almacenes o roperos”, que se ocupaban del cuidado de las sábanas, camisas, etc.

Los alojamientos

La vida cotidiana de los pamploneses se vio transformada totalmente. Debieron hacer frente a numerosas “peticiones” exigidas por parte de las nuevas autoridades militares. Había que abastecer a gran número de soldados que habitaban en la ciudad. Mantas, colchones, carros, animales de tiro… Mucho era lo que pedían los franceses y nadie se podía negar.

Desde el principio de la contienda, la ciudad vio que era del todo necesario organizar de la manera debida, para evitar males menores y mayores, el alojamiento de la numerosa tropa que entraba. Desde el Ayuntamiento se creó una Junta para encargarse de ello, compuesta por diez individuos. Se repartieron los trabajos a realizar. Unos se encargaron de los cuarteles, otros de la dirección interior de las oficinas encargadas de la organización, y otros de cuidar la comunicación con los jefes militares franceses, tratando cuanto sucedía. Pero con el tiempo y para simplificar la organización y trámites, la Junta de la Ciudad decidió nombrar a un único encargado que se dedicase a todo lo concerniente a cuarteles y almacenes. Por ello, el 7 de enero de 1809, Pedro José Larroder y Pauca fue asignado con dicho cargo.

El trabajo de Larroder fue inmenso, como bien queda guardado en informes por él realizados. Primero tuvo que poner orden en lo que ya existía. En la calle de San Francisco se localizaban dos almacenes en muy mal estado y con muchísima desorganización, por lo que Larroder decidió trasladar todo y crear en las “Aulas de Gramática”, situadas en la calle Calderería, un nuevo almacén mejorado y más organizado. Se nombró como almacenero y sobrestante a Miguel José Subiza y bajo su autoridad se encontraban ocho cuarteleros y carpinteros, peones, costureras y lavanderas. Su trabajo era variado y apenas disponían de descanso. Había que preparar los diferentes lugares destinados a alojar a la tropa, buscar jergones, mantas, carbón, leña… Una vez dejaban el lugar asignado había que limpiarlo, recoger lo prestado y dejarlo listo para la siguiente vez. Lavar la ropa, reponer lo roto y arreglar lo que se podía. Organizar el alojamiento de varios cientos o a veces miles de personas no era sencillo. Todo había que inventariarlo: Lo que se gastaba, rompía, construía o compraba. Un trabajo burocrático prolijo. Le llegó a ayudar su propio hijo y su casa se convirtió muy a su pesar en una oficina en la que entraba y salía gente sin descanso. Incluso se le designó como “Contador de Bienes Nacionales de Navarra”, puesto que le supuso ciertos inconvenientes al llevar al mismo tiempo las riendas del cuidado de los cuarteles, pero que según parece tuvo que desarrollar. Su trabajo terminó el 11 de octubre de 1812, al dimitir de su cargo ya que la contaduría donde fue destinado estaba demasiado lejos de Pamplona como para poder desempeñar las dos actividades. Parece ser que es sustituido por Benito Ciga y Domingo Alsua.

Por otro lado estaba el problema de los jefes y oficiales franceses que llegaban a la ciudad. No podían alojarse junto a sus tropas, por consideración a su rango. Por ello lo harían en las casas de los vecinos de Pamplona las seleccionadas para recibirles. Para ello, el Ayuntamiento creó una Oficina de Alojamientos. Se colocó en la Casa de la Ciudad, situada en la Plaza del Castillo, conocida como la Casa de los Toriles. Juan de Iturralde fue nombrado encargado de repartir a los oficiales napoleónicos por las distintas casas que cumplieran con ciertos requisitos de amplitud y comodidad . Cuando un nuevo contingente de tropas llegaba, los oficiales debían acudir a esta oficina y pedir un domicilio que les acogiese. Se les entregaba una “boleta” en la cual se señalaba la casa asignada, así como el dueño o dueña de ésta. A lo largo de la ocupación, muchos fueron los problemas que surgieron debido a éstos alojamientos forzosos. No siempre el carácter de los recién llegados era el más correcto y en más de una ocasión surgieron tensiones .

Pero no solo los habitantes de las casas tuvieron que sufrir con los obligados invitados. También los que trabajaban en la Oficina de Alojamientos tenían que tratar con algunos oficiales que querían tomarse ciertas libertades. Un 25 de noviembre de 1811 a la una de la tarde, Juan de Iturralde tuvo que hacer frente a un capitán de ingenieros que exigía coger tres boletas para luego hacer negocio vendiendo las casas. Ante la negativa del pamplonés, aquel “le tiró junto al ojo un golpe con el puño cerrado y desenvainando el sable le emprendió a sacudirle sablazos por la espalda a cuyas resultas se halla retirado en su casa, y llamado al zirujano para la curación”.

O como lo ocurrido el 26 de mayo de 1809, cuando otro oficial, tras rechazar la casa asignada por dos veces, alegando que no estaban a su altura “dejó un papel con expresiones injuriosas a los magistrados y diciendo que si a las doce no tenía alojamiento lo tomaría militarmente”.

Al final, y debido a las numerosas quejas de los vecinos, las autoridades francesas tomaron cartas en el asunto. Si alguien tenía algún problema debía ponerse en contacto con el Comandante militar de la Plaza. Hay que decir que las denuncias persistieron, pero por lo menos muchas de ellas fueron oídas.

La higiene y los cementerios

Durante el reinado de Carlos III, en la segunda mitad del siglo XVIII, se llevaron a la práctica reformas ilustradas referentes a la sanidad y a la limpieza en las ciudades. De la misma manera, los franceses eran buenos conocedores de la importancia de mantener la higiene en los núcleos urbanos para impedir la aparición de epidemias y enfermedades.

Los gobernantes napoleónicos introdujeron cambios que resultaron beneficiosos para los habitantes, como la orden dada el 17 de octubre de 1810. En ella se obligaba a que los vecinos barriesen todos los días los frontis de sus casas. Se prohibía arrojar inmundicias por las ventanas. Todos los días se debían quitar las basuras de las calles y los montones de piedras de los paseos. Y todas las mañanas, los miembros de la municipalidad debían darse una vuelta para ver si se cumplía lo mandado. El que infringía lo ordenado se le castigaba con una importante multa.

A pesar de todo, dicha orden no se cumplía con el rigor deseado. Se puede apreciar en un documento de diciembre de 1810, en el que se pide que limpien las inmundicias que hay en la calle de la Dormitalería, detrás del pequeño Seminario “porque las miasmas que exhalan, corrompen el aire, lo que es muy peligroso para los enfermos, que se hallan en el Hospital del Palacio Episcopal”.

El 5 de diciembre de 1808, por una orden del Virrey, apoyada por las autoridades napoleónicas, todas las parroquias de la ciudad deberán utilizar, sin excepción, el cementerio común de Berichitos, construido en 1806. Y es que, según las modernas ideas ilustradas, no se consideraba muy bueno para la salubridad del aire que los cadáveres se enterrasen dentro de la ciudad, práctica que se venía haciendo durante toda la Edad Media y en la Edad Moderna. Dicha orden no fue muy bien recibida por todos. Hay que tener en cuenta que desvincular al muerto de su parroquia a la que pertenecía, de separarlo de sus advocaciones a las que tenían gran devoción, del altar de sus iglesias y obligar a enterrarlo extramuros de la ciudad, era una situación que muchos querían evitar a toda costa. Se sabe que algunos funerales se llegaron a realizar con nocturnidad en las viejas parroquias de la ciudad. Cuesta mucho cambiar las tradiciones, y más aún las que tienen que ver con las creencias religiosas.

No ocurrió lo mismo con los franceses que morían en Pamplona. Lo que no estaba del todo unido en la vida no debía mezclarse en la muerte. Para ellos se dispusieron varios cementerios que fueron renovándose conforme se llegaba a un número de enterramientos. Según Arazuri, existió uno ya desde 1808 en el término llamado “de los Pinos”, lugar donde más tarde se levantaría la Granja Provincial y donde hoy está el Instituto Julio Caro Baroja-la Granja.

El Motín de Aranjuez provocó la caída del ministro Godoy, la abdicación del rey Carlos IV y la subida al trono de su hijo Fernando VII. Madrid fue ocupada por las tropas francesas del mariscal Joaquim Murat el 23 de marzo y fue recibido por Fernando como aliado, confiando todavía en que Napoleón cumpliría el Tratado de Fontainebleau y se realizaría el reparto de Portugal

Situado en la entrada de la calle Nueva.