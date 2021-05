El Gobierno de Navarra pide "no bajar la guardia" para que el verano "no resulte fallido como el anterior"

Con el verano en el horizonte preocupa como estará la pandemia. Santos Induráin, consejera de Salud del Gobierno de Navarra, ha afirmado que "por primera vez en el pulso contra la pandemia el tiempo juega a nuestro favor y no en nuestra contra" pero ha abogado por "no bajar la guardia" y preparar un "escenario de transición y flexibilización hacia un verano que no resulte fallido como el anterior".

En una comparecencia en el Parlamento de Navarra a petición de EH Bildu, Santos Induráin ha afirmado que "estamos marcando los tiempos a la pandemia en vez de que la pandemia nos los marque a nosotros" ya que "cada vez tenemos más y mejores herramientas" frente a ella.

"La vacuna nos puede poner delante del virus, que siempre nos puede sorprender negativamente por las mutaciones, pero con este aprendizaje de lo vivido estamos en disposición de anticiparnos, que no es lo mismo que precipitarnos, y plantear un escenario de transición y flexibilización hacia un verano que no resulte fallido como el anterior", ha señalado.

Induráin ha abogado por seguir la "hoja de ruta" marcada por Navarra, que actualmente, con los indicadores que tiene, se encuentra en riesgo "medio", lo que lleva asociadas unas determinadas medidas de restricción. En función de la evolución de la pandemia, el Gobierno irá adoptando distintas medidas en las órdenes forales que aprueba cada quince días.

La consejera ha señalado que, por el momento, "semanalmente la tendencia a la baja de los datos se ha consolidado y se están encadenando las bajadas durante varias semanas, aunque a partir de ahora estaremos atentos a las diferente situaciones no solo en contagios, sino en la repercusión en el sistema hospitalario".