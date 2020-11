Gimeno dice que con la ley Celaá "no se ponen en riesgo" los conciertos educativos y habrá "libertad de elecci

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado que con la nueva ley educativa que está en trámite, la denominada ley Celaá, "no se pone en riesgo ningún concierto, ni se plantea la desaparición de los conciertos", y ha asegurado que "va a seguir existiendo libertad de elección de centros".

Pese a estas palabras, el consejero sí ha apuntado a que la situación de los centros de educación diferenciada podría variar una vez se apruebe la ley. "Lo que se va a hacer es un procedimiento más transparente, más público, que evite la discriminación, que evite la segregación", ha dicho Gimeno en respuesta a varias preguntas de Navarra Suma, Geroa Bai y EH Bildu en el pleno del Parlamento de Navarra.

Gimeno ha afirmado que "no está en peligro la complementariedad de las redes, pero la complementariedad exige planificación, un mapa escolar claro y que el concierto no vaya en función de la demanda sino de la planificación pública de los recursos". "Por supuesto que va a seguir existiendo libertad de elección de centros", ha afirmado.

Carlos Gimeno ha añadido que el Ejecutivo foral esperará a la que la nueva ley tenga el "suficiente peso normativa" para poder tomar decisiones en torno a los conciertos con los centros de educación diferenciada.

El consejero ha afirmado que "la voluntad política del Gobierno está plasmada en el acuerdo programático, que establece que se promoverán actuaciones para evitar conciertos con centros que organizan la enseñanza de forma diferenciada".

No obstante, ha declinado hacer una valoración "institucional" sobre la ley, puesto que todavía sigue su trámite parlamentario. Según ha señalado, la norma en vigor, la Lomce, establece que "no se pueden dejar de financiar estos centros" e igualmente una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2018 concluye que "no puede haber trato menos favorable a estos centros".

Por ello, se ha mostrado a la espera de que se apruebe el texto definitivo de la nueva ley. "Cuando sepamos el texto final, en ese momento habrá que analizar y valorar. No puede ser otra la ocasión para determinar esas cuestiones. El Gobierno de Navarra esperará a que la norma sea lo suficientemente contundente, tenga el suficiente peso normativo, para que con las sentencias y la jurisprudencia que hay, pueda tomar actuaciones y pueda finalmente concretar lo que está en el acuerdo programático", ha indicado.

El parlamentario de Navarra Suma Pedro González ha advertido de que "la nueva ley que se está tramitado nos dibuja un escenario nuevo en el que se suprime la libertad de elección de las familias; se elimina el concepto de demanda social como base para planificar la oferta educativa; se elimina la complementariedad de las redes, haciendo a la red concertada subsidiaria; plantea como objetivo el aumento de las plazas públicas en detrimento de las concertadas, y prohíbe el concierto con un determinado tipo de centros".

González ha afirmado que "estas medidas afectan prácticamente a la mitad de la población de navarra" y ha dicho que "habrá muchas familias que tendrán que renunciar a escolarizar a sus hijos e hijas en estos centros -concertados". En su opinión, se va a generar una situación de "pérdida de derechos fundamentales en la red concertada y en las familias navarras que libremente han optado por escolarizar a sus hijos en esta red".

El consejero ha respondido que "el acuerdo programático habla de que la calidad de la educación pública se sustentará sobre un proyecto amplio, plural, basado en una escuela pública de excelencia y creo que esas cuestiones pueden alinearse con la Lomloe". "Proteger la escuela pública no va en contra ni en menoscabo de los centros concertados ni de las familias, ni del alumnado ni del profesorado", ha dicho.

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha afirmado que su grupo "no cree que un modelo segregador pueda coeducar ni que se pueda aprender igualdad en un modelo segregrador". "Quienes apoyaron la Lomce en su día sabían muy bien lo que hacían, que era permitir a los centros concertados la posibilidad de educar según ideario", ha dicho, para señalar que con la nueva ley "estamos mucho más cerca de poder cambiar esto".

No obstante, Solana ha dicho que "es normal que haya quien defienda la educación concertada cuando la pública no le garantiza algunas cosas". "Yo soy firme defensora de la escuela pública, pero también de la escuela pública vasca, y hoy por hoy soy consciente de que la euskarafobia por parte de los gestores públicos no ayuda a avanzar en la escuela pública vasca, en pro seguramente de modelos concertados como ikastolas, que usted durante tanto tiempo tanto ha criticado", ha dicho al consejero.

Por parte de EH Bildu, Bakartxo Ruiz se ha mostrado de acuerdo con el consejero en que "la voluntad política es imprescindible" para abordar la supresión de los conciertos y ha considerado que "la mayoría de este Parlamento tiene voluntad política para actuar contra un modelo excluyente".

Del mismo modo, ha señalado que es necesaria "seguridad jurídica, porque conocemos las sentencia en torno al modelo segregador que blindó la LOMCE". "Esperaremos a que la ley esté en vigor, pero es importante que se ponga sobre la mesa cuál es la posición institucional del Gobierno de Navarra en este tema", ha indicado.