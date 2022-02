Fin a las restricciones Covid en Navarra

El Gobierno de Navarra, en función de la situación epidemiológica, ha acordado dejar sin efecto las medidas extraordinarias establecidas para la contención del Covid-19 a partir de las 00 horas del martes día 15 de febrero.

La nueva Orden Foral permitirá recuperar las condiciones y horarios ordinarios en los locales y actividades de hostelería, restauración y ocio nocturno y se eliminará la necesidad de presentar el pasaporte Covid salvo en lo contemplado para la movilidad internacional. Además, el uso de la mascarilla dejará de ser obligatorio en los patios de los centros escolares, si bien será preceptiva en el interior de todo tipo de recintos y en los eventos multitudinarios.

En este sentido, la consejera de Salud, Santos Induráin, ha explicado que el departamento de Salud del Gobierno foral ha desarrollado un trabajo intersectorial, interdepartamental e interautonómico para confeccionar de forma coordinada un cambio normativo acorde a la situación epidemiológica y bajo el criterio de que las medidas tengan el menor impacto posible en la vida social, económica y emocional de la ciudadanía.

Así, la flexibilización de medidas se va a producir en paralelo a la monitorización que mantiene el departamento de Salud del impacto de la variante ómicron y su alta transmisibilidad, y también del decalaje en cuanto a impacto hospitalario y fallecimientos, un seguimiento que busca evitar pasos atrás en la contención del virus. Actualmente, a pesar del descenso continuado en el número de contagios durante las últimas cinco semanas, ha dicho, Navarra se encuentra en situación de riesgo epidemiológico alto y el sistema sanitario sigue sufriendo una incidencia importante a raíz del Covid, tanto en la Atención Primaria (centros de salud, detección y vacunación), como en la red hospitalaria y en las unidades de cuidados intensivos. A día de hoy, Navarra registra 185 personas ingresadas, de las que 23 se encuentran en la UCI.

En esa línea, la Comunidad foral va a seguir manteniendo los ejes de su trabajo en materia de vigilancia epidemiológica en cuanto a identificación y seguimiento de casos y contactos, en detección y también en la amplia estrategia de vacunación, que supera los 1,3 millones de dosis suministradas. A su vez, los aislamientos y cuarentenas obligatorios en caso de positivo o contacto estrecho en no vacunados se mantienen por el momento en los términos de los protocolos vigentes, unas actuaciones que, además de proteger la situación sanitaria particular de cada persona, especialmente en casos graves y vulnerables, tienen la finalidad en términos generales de cortar la transmisión comunitaria. En el propio sistema de detección y vigilancia, se está priorizando los casos más graves, grupos (mayores e inmunodeprimidos) y espacios más vulnerables o expuestos como el sanitario y sociosanitario, a la vez que, como desde el comienzo del proceso de vacunación frente al Covid-19, las dosis, los refuerzos y las dosis adicionales se han priorizado en los tramos de edad y grupos especialmente vulnerables.

MEDIDAS VIGENTES: MASCARILLAS OBLIGATORIAS EN INTERIORES

Tras ser aprobado este martes en el Consejo de Ministros, a partir de mañana se elimina la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el exterior, si bien Induráin ha dicho que se recomienda su empleo cuando se produzcan aglomeraciones así como cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad. No obstante, sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados de uso público o abiertos al público, así como en los medios de transporte públicos y los eventos multitudinarios que tengan lugar en espacios al aire libre cuando los asistentes estén de pie. Si están sentados, será obligatorio cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas, salvo grupos de convivientes.

Por otro lado, se mantiene la prohibición de celebraciones de convivencia y ocio con consumo de alcohol (tipo 'botellón' y similares) en la vía pública, parques y plazas y en otros lugares de tránsito público, así como la de fumar en terrazas. Asimismo, en el marco interautonómico, Ministerio y Comunidades Autónomas acordaron en el Consejo Interterritorial que los límites de aforos para las competiciones deportivas como la Liga de Fútbol Profesional, así como de otros eventos deportivos multitudinarios, se incrementen del 75% al 85% para eventos en recintos abiertos, mientras que en el caso de eventos en recintos cerrados, este porcentaje aumente del 50% al 75%. Estos aforos se mantendrán vigentes hasta el próximo 28 de febrero.

En este tipo de eventos, se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarilla y no se permitirá la venta ni el consumo de alimentos y bebidas. Por su parte, en el ámbito escolar, también desde este jueves, se pone fin al uso de la mascarilla en recreos y patios de centros escolares, siempre que se pueda respetar la distancia de seguridad y no haya aglomeraciones. Asimismo, se suprime la diferenciación de grupos burbuja por edades o niveles en los patios.