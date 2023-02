La Federación Navarra de Tenis visita ocho colegios navarros para dar a conocer el tenis entre el alumnado

Un total de 350 alumnos han contado con la presencia de la tenista navarra Lucía Ibarrola en el marco de la iniciativa “Charlas de mujeres deportistas en centros escolares”, puesta en marcha por el Instituto Navarro del Deporte del Gobierno de Navarra. El programa, que tiene el objetivo de visibilizar a las deportistas navarras entre el alumnado de la Comunidad Foral, consta de dos partes: una charla y un apartado práctico para dar a conocer el deporte entre los escolares. Durante su recorrido por el el territorio foral ha compartido su experiencia en el mundo del tenis con alumnado de 8 colegios navarros de entre 3º de Educación Primaria y 1º de Bachiller.

Tras la experiencia, la tenista navarra reflexiona sobre la importancia de iniciativas como esta en los centros educativos y comparte su visión del deporte entre los más pequeños.

1. ¿Qué te animó a participar en las charlas?

Como mujer también veo que las chicas en general dejamos de hacer deporte porque empezamos a tener otras preocupaciones. Me veo reflejada porque yo también lo he vivido. Quería contar mi experiencia dentro del deporte para que las chicas no se desanimen y sigan practicando. Por otro lado, me ha parecido la oportunidad perfecta para promover el tenis en Navarra, un deporte poco común entre los jóvenes de hoy en día.

2. ¿En qué has centrado tus charlas?

En contar como he vivido yo el deporte a nivel competición con sus ventajas y desventajas. Al fin y al cabo, cuando vamos creciendo se nos van apareciendo dificultades, y el deporte, sobretodo el tenis como lo he vivido yo en la competición, no es algo que se lleve fácil, hay que ser consciente de los pros y contras que tiene, pero siempre destacando las partes buenas y favorables, las cuales predominan sin ninguna duda.

2. Como deportista, ¿qué valores consideras importante transmitir a los niños?

Para mí, la base para un niño a la hora de hacer deporte tiene que ser la ilusión. Que vean el deporte no solo como un hábito saludable sino también como algo divertido. Conforme van creciendo, el deporte implica sacrificio y dedicación, obviamente, pero siempre sin perder la ilusión.

3. ¿Cuál fue tu sensación durante las charlas?

Me he sentido muy a gusto realizando esta actividad. Al fin y al cabo, mi labor es que se puedan sentir identificados con anécdotas que les cuento mías propias, por lo que se me ha hecho muy fácil y cómodo

4. ¿Cómo conseguiste mantener la atención de los alumnos/as?

Los niños estuvieron muy atentos y, al ser el tenis un deporte poco conocido para la mayoría, se notó que lo disfrutan más. Tienen a grandes ídolos en la cabeza como Rafa Nadal y jugar a lo mismo que él les hace dedicarse mucho a ello.

5. ¿Cuáles eran sus principales dudas con respecto al tenis?

La mayoría de las preguntas se centraban sobretodo en dónde es el lugar más guay al que he viajado, cuál ha sido mi mejor torneo, etc. A ellos lo que más les impactó fueron las experiencias que les conté de torneos fuera de Navarra.

6. ¿Cómo valoras esta iniciativa del Gobierno de Navarra?

Me parece muy importante esta iniciativa impulsada por el Instituto Navarro del Deporte del Gobierno de Navarra. Como bien les digo a ellos, las chicas en general tendemos a hacer menos deporte y dejarlo al entrar en la adolescencia, sobretodo porque empezamos a tener otras distracciones. Mi objetivo ha sido que vean lo feliz que te hace el deporte y todas las cosas positivas que tiene para animarlas a que no lo dejen.

He contado con el apoyo de Federación Navarra de Tenis, que, aparte de proponerme la iniciativa, nos ha prestado pistas de Touchtennis para que los niños puedan jugar al tenis. Además, esta no es la única actividad puesta en marcha por Federación Navarra de Tenis para promover el tenis entre las mujeres. Este año hemos contado con la presencia de Carla Suarez y el pasado nos vino a hacer un clinic también Sara Sorribes, además de numerosas concentraciones en las que estamos participando chicas tenistas de todos los clubes de Navarra para fomentar la relación y ayudarnos entre todas a continuar practicándolo.

7. ¿Cómo fue la parte práctica?

La actividad duró 2 horas aproximadamente. La sesión, que tenía una duración de 2 horas aproximadamente, comenzaba con una charla en la que les hablaba a los alumnos un poco de mí y del deporte. Luego pasábamos a la parte práctica en la que con la ayuda de 2 pistas de touchtennis (una pista de tenis en miniatura), proporcionadas por la Federación Navarra, montábamos juegos relacionados con el tenis para que pudieran disfrutar de él lo máximo posible. Muchos de ellos no habían cogido una raqueta nunca y les costó al principio, pero he de decir que algún otro me hizo sudar.

Me quedo con la sonrisa que me ponían los niños cuando jugaba con ellos y lo ilusionados que se les veía. Muchos de ellos me daban abrazos espontáneamente y esas muestras de cariño me han parecido muy bonitas, se nota que han disfrutado.