Fechas de San Fermín 2021 (por si se pueden celebrar)

Pamplona no pudo celebrar en 2020 las tradicionales y famosas fiestas de San Fermín. Una tristeza en la ciudad que se trató de superar pensando en que se podrán disfrutar en 2021. Desde el ayuntamiento se trasladó el mensaje de que "Los viviremos" cuando se suspendieron. Sin embargo los datos actuales y las noticias de las vacunas hace que una parte de la población no tenga claro que se vayan a poder celebrar.

En caso de que las fiestas se puedan disfrutar las fechas son las siguientes:

- Lunes 6 de julio: Chupinazo

- Martes 7 de julio: Primer encierro y día de San Fermín

- Sábado 11 y domingo 12: Primer y único fin de semana de ese año

- Martes 14 de julio: Último día de fiestas y cierre con el "Pobre de mí"

COMUNICADO DE SUSPENSIÓN DE LA EDICIÓN DE 2020

Las fiestas de San Fermín 2020 no podrán celebrarse del 6 al 14 de julio por el coronavirus, así lo ha confirmado en rueda de prensa la alcaldesa en funciones, Ana Elizalde. Desde el Ayuntamiento de Pamplona se ha elaborado un vídeo con el hastag #LosViviremos "en él que se informa de que este año no va a haber Sanfermines en julio y se juega con los sentimientos que estas fiestas provocan" con diferentes imágenes.

Así lo ha expresado el Ayuntamiento de Pamplona en su página web

No perder la ilusión por las fiestas porque llegarán y #LosVIviremos

La campaña de comunicación para difundir la suspensión de los Sanfermines se basa en un vídeo de un minuto de duración, especialmente pensado para su difusión a través de las redes sociales. El trabajo ha sido realizado por La Llorona Comunicación. En él que se informa de que este año no va a haber Sanfermines en julio y se juega con los sentimientos que estas fiestas provocan tanto en las personas de Pamplona como en todas las que se acercan a disfrutar de las fiestas o las que las siguen a través de los medios de comunicación, tal y como recogen, por ejemplo, las audiencias televisivas sobre el Chupinazo o el Encierro. Por eso se recuerda, que no hay que perder la ilusión por ellas, porque llegarán y #LasViviremos. Este hashtag irá acompañado en las redes sociales con el de #Sanfermines.

Las imágenes hacen un recorrido por muchos de los actos que conforman el programa de las fiestas: el Encierro, el Chupinazo, las salidas de Comparsas de Gigantes y Cabezudos, los bailes, la procesión, las corridas de toros o las salidas de las peñas. A ellos se unen encuentros que mantienen el ambiente festivo y alegre del vídeo alrededor de la gastronomía o imágenes de personas de fuera de Pamplona que se acercan a las fiestas.

El texto que acompaña a las imágenes es: “Este año no va a haber 6 de julio. Es verdad. No lo viviremos. O sí... No podemos decir que no vivimos lo que sentimos. Aunque este 6 de julio lo haremos en pequeño, en cuanto podamos... los viviremos. Los viviremos con cada poro de nuestra piel, con cada baile, con cada canto, con cada ronda, con cada carrera, con cada parón. Los viviremos con los pies, con la boca, con las manos, con los brazos abiertos, con las suelas desgastadas, con la cabeza y el corazón. Los viviremos con alegría, con expectación, con ansia y devoción. Los viviremos con cada persona que los sienta, que los comparta, ¡¡que se una al grito de nuestra garganta.!! Los viviremos con todas nuestras ganas. Los viviremos con toda nuestra alma”.