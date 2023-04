Farplus y ADACEN buscan concienciar sobre el ictus

David Sanjuán ha comentado en los micrófonos de Cope Navarra el acuerdo que ha firmado Farplus con ADACEN para la prevención y la concienciación del ictus. Ha indicado que hay dos actos previstos para el 2 y el 13 de mayo. La Asociación del Daño Cerebral de Navarra (Adacen) y el grupo de farmacias Farplus han firmado un acuerdo de colaboración para la concienciación y prevención del ictus, "un problema que afecta, cada vez más, a personas jóvenes".

El objetivo del convenio, según han informado en una nota de prensa, es "frenar en lo posible la incidencia de esta enfermedad", ya que el 90% de los ictus se pueden prevenir "llevando un estilo de vida saludable".

En el acto de la firma han estado presentes el presidente de Adacen, José Luis Herrera, y el presidente de Farplus, David Sanjuan. Ambas entidades se comprometen a "colaborar en la concienciación y prevención del ictus entre la ciudadanía, incidiendo especialmente en su detección".

Dicho acuerdo contempla la utilización de las farmacias como puntos de información sobre cómo detectar que una persona está sufriendo un ictus y qué debemos hacer en ese caso. Además, darán a conocer los principales factores de riesgo y las medidas de prevención de esta enfermedad mediante la promoción de hábitos de vida saludables.

Actividades gratuitas

En virtud de este convenio, ambas entidades han organizado dos eventos públicos que tendrán lugar en el mes de mayo y que tienen como objetivo concienciar a las personas sobre las causas de esta enfermedad, así como los factores de riesgo, qué pueden hacer para evitarlo y cómo deben actuar en caso de sufrir alguno de sus síntomas.

El próximo martes, 2 de mayo, se llevará a cabo una charla-taller sobre el ictus con recomendaciones nutricionales para prevenirlo. En este taller participarán Usua Purroy, trabajadora social de Adacen, y las nutricionistas María Artazcoz e Itxaso Oiza, de Canelalimón. El taller tendrá lugar en 'El vivero de ideas', situado en la calle Teobaldos nº 10 de Pamplona, a las siete de la tarde. El acceso es libre hasta completar aforo.

Por otro lado, el sábado 13 de mayo se instalará en Pamplona, en la zona de Carlos III, la carpa informativa desarrollada por el proyecto IctusNet, en el que Adacen participa. La carpa cuenta con dos zonas. La primera de ella está dedicada a la difusión, con juegos interactivos para realizar a través de una tableta, y con distintos materiales informativos de prevención y detección. En la segunda se realizan, de forma gratuita, controles de tensión y detección de fibrilación auricular mediante un tensiómetro y un dispositivo de medición del ritmo cardiaco.

También está prevista una campaña divulgativa en las redes sociales de ambas entidades y en todas las farmacias del grupo Farplus. "En Farplus creemos que las farmacias deben prestar un servicio como puntos de información sobre salud para los ciudadanos y no cabe duda de que el ictus es un problema en aumento", ha declarado David Sanjuan.

Por su parte, Herrera ha indicado que "para Adacen es fundamental contar con el apoyo de otras entidades en las actividades que desarrollamos para la prevención del ictus y sus secuelas". "En este caso, la colaboración de las farmacias, la referencia en salud para muchos de los ciudadanos y ciudadanas, nos parece especialmente importante. Por ello agradecemos a Farplus la firma de este convenio", ha señalado.

Datos sobre el ictus

Según han explicado, "más del 60% de las personas no sabría distinguir si alguien que esté a su lado está sufriendo un ictus", y "dentro del 40% restante, la mitad no llamaría a los servicios de emergencias". Así, han remarcado que "el no acudir inmediatamente a urgencias" puede "provocar la muerte o graves lesiones crónicas".

Además, han advertido de que "una de cada cinco personas sufrirá un ictus en su vida" y de que "es la primera causa de discapacidad en el adulto y una de las primeras causas de muerte". "Cada año se producen en España 130.000 casos nuevos de accidentes cerebrovasculares causando la muerte en un 30% de los casos y una discapacidad grave en un 40% de ellos. Se estima que para 2030, el número de ictus habrá aumentado en Europa en un 34%. El envejecimiento de la población, la mala alimentación, el sedentarismo y el estrés contribuirán a ello", han manifestado.