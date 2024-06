David Campión recomienda usar el móvil para abrir el contenedor marrón de orgánico

Desde que se implantó el sistema de apertura electrónica para el quinto contenedor, el de materia orgánica, las quejas se han multiplicado. Muchas personas consideran que es un sistema complejo de apertura porque hay que aproximar la tarjeta y pulsar un botón para que se abra. El presidente de la MCP, David Campión, ha reconocido ciertas complicaciones, pero ha recomendado utilizar el móvil para la apertura. “Nos encantaría que con acercar la tarjeta al contenedor, directamente la leyera se abriera la tapa y luego se cerrara. Pero, hoy por hoy, eso no se puede hacer. No se puede hacer porque la batería duraría poquísimo. Recomiendo a todo el que quiera y pueda que utilice el móvil, porque con el móvil te ahorras uno de los pasos, no tienes que apretar el botón”.

Por otro lado, Campión ha dicho en Cope Navarra que después de los sanfermines, se implantará el sistema de prioridad semafórica para transporte público en la cuesta de Labrit. Un sistema que ya está instalado en distintos puntos de la ciudad como en la Plaza de la Paz o en la antigua estación de autobuses. “Se abre el semáforo unos segundos antes que para el resto del tráfico. De esta manera, se posicionan en la calle Amaya, que suele haber embudo, y evita también esos coches que se meten hacia el casco viejo. Los autobuses y taxis se adelantan y cogen ventaja sobre un posible embotellamiento o lo que fuera”.

El presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona también ha respondido a la pregunta de un oyente sobre el uso de las bicicletas eléctricas en toda la Comarca de Pamplona. Ha indicado que es complejo, puesto que la empresa que dar servicio en Pamplona no puede extenderse a toda la Comarca. Quiere ser la Mancomuindad quien gestione este servicio en Pamplona y toda la Comarca, pero en cualquier caso, hasta el año que viene no se podría licitar el servicio para toda la Comarca.