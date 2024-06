Cristina Ibarrola: "Tan paralizada estaba la ciudad que el boulevar de Iturrama es nuestra idea"

Besolo, San Jorge, Erripagaina o Iturrama son ejemplos de proyectos que UPN tenía en cartera sin apoyar por falta de apoyos en el Ayuntamiento y que ahora, meses después de la moción de censura, el equipo de gobierno de EH Bildu licita y ejecuta como propios.

"El boulebar de Iturrama se presentó hace dos años y no salió porque el PSN no lo apoyó, ahora sin estar planificado en presupuestos lo sacan adelante", explica Cristina Ibarrola. "Nos alegra porque es un proyecto que queríamos e hicimos nosotros, pero eso demuestra que Pamplona no estaba paralizada".

COWORKIDS A REVISIÓN

El Ayuntamiento ha anunciado que va a revisar y reformular el programa coworkids para niños y jóvenes en los barrios de Pamplona. Ibarrola duda de la intención de cambiar algo que funciona. "Estaremos atentos a ver que se hace y que esto no sea una forma de rediseñar para ideologizar", explica.