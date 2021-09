'Conociendo Navarra' nos lleva a conocer Valdizarbe

Patxi Pérez nos acerca en esta ocasión en 'Conociendo Navarra' a Valdizarbe:

VALDIZARBE, UN VALLE RECORRIDO POR EL CAMINO DE SANTIAGO

Hoy nos vamos al Valle de Valdizarbe, un valle por el que transcurren dos de los Caminos de Santiago de los que disfrutamos en Navarra, el tercero sería el conocido como el Camino Baztanes.

Un valle con un gran patrimonio artístico y compuesto por once municipios y que en el día de hoy os vamos acercar.

Como bien dices, son once las localidades que forman este valle que se encuentra entre la Sierra del Perdón y los Montes de Nekeas.

En concreto vamos hablar de algunas de estas localidades y de alguna de sus ubicaciones.

En la Edad Media, sanjuanistas y templarios poseían territorios en Valdizarbe. En 1396 le fue concedida a la villa caminera de Puente la Reina el privilegio de asiento en Cortes, así como ser villa de mercado los miércoles y tener una feria anual. A lo largo de la historia han pasado por este valle desde las huestes del califa Abderramán III, en el siglo X, hasta los guerrilleros de Espoz y Mina en la lucha de la independencia contra los franceses, así como los ejércitos enfrentados en las guerras carlistas.

En este valle, en concreto en Obanos, se reunían los Infanzones, de los que luego haremos algún comentario más.

Puente la Reina, es la localidad que une los dos ramales del Camino de Santiago, el aragonés y el francés, qué nos puedes contar.

A finales del siglo XI, el rey Alfonso I el Batallador dio Carta Puebla a una población de francos para que vinieran a establecerse en los márgenes del río Arga en el emplazamiento de la antigua aldea vascona de Gares.

Puente la Reina se encuentra en la zona de la Navarra Media, de modo que geográfica y culturalmente ha sido una zona de transición entre la tipología navarra pirenaica y la de la ribera. Hasta bien entrado el siglo XIX, el euskera era la lengua que se hablaba en todo Valdizarbe, perdiéndose su uso casi por completo en el siglo XIX.

Puente la Reina es un ejemplo claro de villa medieval fortificada, de planta rectangular, con calles rectas y edificios de calidad que ha sido declarado Bien de Interés Cultural.

¿Nos puedes decir alguno de los monumentos que no debemos perdernos?

Puente románico sobre el río Arga, que da nombre a la villa, por el que discurre el Camino de Santiago. Fue construido con tal propósito en el siglo XI probablemente por la esposa del rey Sancho el Mayor, o de la esposa del rey García de Nájera. Su longitud es de 110 metros, por donde discurre una calzada de 4 metros de anchura, mientras que está sostenido sobre 7 arcos de medio punto, uno de ellos bajo tierra, y 5 pilares.

Ahí se guardaban imágenes de Santos para la devoción de los peregrinos. También consta la existencia de un Crucifijo y una Cruz de piedra, así como un lugar destinado a las limosnas que peregrinos y visitantes destinaban a los presos de la cárcel. Estas expresiones socio-culturales fueron desapareciendo con el paso de los siglos. En el centro había, hasta 1834, una hornacina con una imagen de la Virgen del Puy.

La Iglesia románica del Crucifijo del siglo XII construida por la Orden del Temple, situada junto al actual albergue y al antiguo hospital de peregrinos, hoy día colegio de los Padres Reparadores. Esta iglesia es el inicio del eje que atraviesa Puente la Reina/Gares de Este a Oeste, siguiendo el Camino de Santiago. Podemos admirar un crucifijo de grandes dimensiones, obra excepcional de la imaginería medieval y muy singular por la colocación de sus brazos en V.

La Iglesia de Santiago (finales del siglo XII). Se trata de una iglesia parroquial de grandes proporciones que fue rehabilitada en el siglo XVI, mientras que en el interior los retablos, lienzos, tibores y otros elementos ornamentales son, sobre todo, del siglo XVIII.

Has hablado de Obanos, has nombrado a los Infanzones, todos relacionamos a esta localidad con este nombre y muchos igual no saben quiénes eran los Infanzones.

Las Juntas de los Infanzones de Obanos fueron asambleas de los Infanzones de la Alta Navarra que actuaron fundamentalmente en los siglos XIII y XIV defensoras de los usos y costumbres, que reivindicaron el derecho y la justicia contrarrestando el poder de los monarcas del Reino de Navarra y de la alta nobleza (ricoshombres, el obispo y la burguesía). Estuvo formada por el conjunto social de los hidalgos, caballeros, clérigos y labradores. Debido a que el lugar más frecuente en que se realizaron las Juntas era en la villa de Obanos, por ser un lugar céntrico geográficamente, es por lo que se conoce con este nombre a los Infanzones de Navarra, que en realidad procedían de la mayor parte de las comarcas de Navarra.

Era una institución independiente y fuera del estamento oficial, cuyos cargos se elegían democráticamente y eran nombrados independientemente de la jurisdicción del Rey, al que presentaban sus exigencias.

El lema de los Infanzones era "Pro libertate patria, gens libera state".

Otro lugar muy emblemático de Valdizarbe es Eunate.

Para mí, probablemente el lugar más mágico de Navarra. Es una Iglesia románica, a unos 2 km de Muruzabal, vinculada a los templarios, es una iglesia diferente, porque se encuentra en medio de la nada, por su planta, por su semejanza con el Santo Sepulcro de Jerusalen, por la arcada exterior. Es un lugar tranquilo, que en otros tiempos se cree que fue hospital de peregrinos.

Un lugar idóneo para ir con un libro a desconectar después de un día estrés en el trabajo.