Comprar una casa hoy

En esta ocasión vamos a hablar de qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar una casa. Rebeca, ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de realizar esta compra?

Como siempre decimos, la compra de una casa no es tarea fácil. Es probablemente una de las decisiones más importante de nuestra vida, y también una de las inversiones más grandes que hacemos. Por eso, en primer lugar, es importante saber qué queremos y definirlo. Una vez esto está claro tenemos que revisar nuestra capacidad de endeudamiento para comenzar con la búsqueda.

¿Cómo podemos calcular esa capacidad de endeudamiento?

Nosotros siempre os recomendamos acudir al banco, porque es quien mejor os va a orientar a la hora de saber hasta qué precio puedo mirar un piso. Al final, el precio es uno de los filtros de búsqueda que debemos tener en cuenta. Pero también podéis hacer los cálculos aproximados en casa. Hoy en día hay muchos simuladores de hipotecas que te ayudan a conocer la cuota aproximada mensual. Una vez tenemos esa cifra debemos mirar nuestra cuenta de ingresos y gastos mensuales. Sabiendo que, en total, la cuota de la hipoteca no puede superar el 35% de nuestra cuenta de resultados de ingresos menos gastos.

Con las últimas noticias y la subida del euríbor esta capacidad se está reduciendo. ¿Va a parar esto la demanda de vivienda?

Actualmente la incertidumbre económica está ralentizando la toma de decisiones. En el mercado ahora mismo el stock de vivienda ha bajado mucho en los últimos meses. El comprador que busca una vivienda y que está preparado para comprar, cuando encuentra su producto lo compra. Pero también es verdad que ahora mismo, el comprador que depende de la financiación tiene que volver a recalcular todo. La subida de intereses está generando una tensión importante en cuanto a la subida de la cuota de la hipoteca y eso es algo a tener muy en cuenta.

Y hablando de hipotecas, ¿cómo acertar hoy a la hora de elegir una hipoteca?

Buena pregunta. La oferta actual de hipotecas en su mayoría es a tipo variable, ya son muy pocos bancos y en muy pocos casos en los que te ofrecen un tipo fijo. También podemos optar por las hipotecas de tipo mixto, con las que estamos un tiempo con un interés fijo y en unos años nos cambia a variable.

La clave hoy en día está en revisar muy bien todas las condiciones de contratación y tener todos los aspectos en cuenta. Además, por supuesto de comparar en distintas entidades las ofertas que te dan. Y a partir de ahí escoger la más adecuada a nuestra situación económica.

Sobre todo, es muy importante tener buenas condiciones de subrogación. Porque esta situación ahora mismo no sabemos cuándo terminará, pero las previsiones actuales apuntan a que no tardará en llegar una estabilización. Y esto puede hacer que cambien las condiciones hipotecarias. Por eso es importante tener la opción de cambiar.

Y en este escenario económico, ¿podemos esperar una bajada del precio de la vivienda?

En un ciclo económico inflacionista es muy difícil. Obviamente cuando la demanda no puede comprar porque las condiciones económicas no le son favorables, lo siguiente para mantener la actividad es ajustar precios. Pero la realidad actual es que los precios siguen siendo muy altos en todos los productos incluidos los materiales de construcción. Esta casuística hace que la obra nueva mantenga sus precios y por lo tanto la segunda mano siga al mismo precio. Vemos cómo ya no hay subidas de precio como veníamos viendo en los últimos años, se está estabilizando, pero en términos generales no se prevé una bajada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Podremos ver ciertos ajustes de precio en zonas poco demandadas o menos atractivas, pero por lo general veremos una estabilización. Todavía en el mes de octubre las cifras apuntan una subida de precios de casi el 1% a nivel nacional y trasladado a Navarra, sitúan la subida de los precios de oferta en un 3%. Por eso os comento, vamos hacia una estabilización.

Ahora más que nunca es importante estar bien asesorado para tomar una decisión así.