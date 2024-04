Cómo se lucha en Navarra contra la lacra de la violencia vicaria

La violencia vicaria, según la legislación actual, es un tipo de violencia ejercida contra los hijos con la intención de hacer daño a la madre. Con lo que es una muestra de violencia de género, tal y como se recoge en la ley española. Así lo aseguraba la directora gerente del Instituo Navarro para la Igualdad (INAI) Patricia Abad en los micrófonos de Cope Navarra. “La definición principal de violencia vicaria es que es una tipología de violencia machista, de violencia contra las mujeres”.





El 2024 se presenta como el peor año en cuanto a violencia vicaria en España. Sin embargo, en Navarra no ha habido casos de violencia vicaria en este 2024, pero la Comunidad no es ajena a esta preocupación y lacra social. El pasado mes de noviembre un padre se tiraba al vacío con su hijo de siete años en Urbasa. Poco antes, en julio, una mujer era detenida por intentar envenenar a sus tres hijos menores en Fitero. Y en 2008, una madre mató a dos de sus hijos e intentó hacerlo con otros dos en Mutilva. Estos dos últimos casos, según declaraciones de Patricia Abad, no se enmarcarían dentro de violencia vicaria “porque la base no está en esta utilización del daño sobre los hijos e hijas para realizar el daño a las mujeres”.

Según Abad, es un tipo de violencia muy difícil de detectar. Y es que en muchos casos hay denuncias de violencia machista previa, pero en otros no. En el fondo, el padre puede ser una figura de referencia. Pero en otras ocasiones “las criaturas están solamente con los padres en las custodias no compartidas, cuando tienen derechos de visita, y estos daños sí que son difíciles de detectar”.

Por esto, muchas madres no denuncian. Hay que recordar que el Gobierno de Navarra tiene recursos de acompañamiento y asesoramiento a víctimas violencia de género. “Tenemos equipos multidisciplinares compuestos por psicólogas y educadoras y trabajadoras sociales, así como acompañamiento jurídico necesario para asesorar y acompañar a las mujeres y a sus hijos e hijas en toda la necesidad. Nos adaptamos a la medida de cada situación”, indicaba Abad.

Custodia de los hijos

En Cope Navarra, después de conocer algo más sobre la violencia vicaria, queremos saber cómo se otorgan las custodias y, sobre todo, qué sucede con las custodias de los hijos en este tipo de casos. ¿Cuándo se pueden quitar la custodias de los hijos a un progenitor? Lo explica también en los micrófonos de Cope Navarra la jueza de familia del TSJN, Margarita Pérez Salazar. “Si hay un procedimiento abierto en el ámbito penal por situaciones de violencia de género o doméstica, es decir contra la mujer o porque también la haya podido sufrir el padre varón, está prohibida la atribución de la guarda y custodia, tanto compartida, como en favor del progenitor que tiene abierto ese procedimiento penal”.

Margarita Pérez Salazar habla de violencia de género o doméstica. Es decir, que la custodia se puede quitar a cualquiera de los progenitores si se demuestra que han ejercido violencia hacia el otro o hacia sus hijos. ¿Y una orden de alejamiento?: “Se otorga en función de dos elementos importantes: el principal, cuando el juez aprecia que existe un riesgo para la persona que en cuyo favor se va a otorgar la orden de alejamiento”. En segundo lugar, se tiene en cuenta “la gravedad del hecho cometido”. Se busca con ello la “protección de la víctima, normalmente a través del alejamiento y la incomunicación”.

