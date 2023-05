El Colegio de Enfermeras celebra su día

“Una sociedad que no valora la experiencia, que no valora a sus mayores, es una sociedad que no tiene sentido, que ha perdido el norte”, ha afirmado el director general de Salud del Gobierno de Navarra, Carlos Artundo, en la apertura de la jornada “Atención a mayores, atención a personas” organizada en Pamplona por el Colegio Oficial de Enfermeras de Navarra.

Por los micrófonos de Cope Navarra ha pasado Isabel Iturrioz, presidenta del Colegio, para hablar sobre esta jornada que se celebra con motivo de la conmemoración mañana del Día Internacional de las Enfermeras, reúne en Baluarte a cerca de 400 enfermeras y aborda la atención a las personas mayores desde distintos enfoques, sanitarios y de otras disciplinas como la arquitectura o el periodismo.

Carlos Artundo ha reconocido que “el nivel de formación, capacitación y competencia alcanzado por las enfermeras en los últimos años no se ha traducido en su papel en los procesos asistenciales, que debe ser mucho más importante”. En este sentido, ha apostado por “avanzar en ese papel de la Enfermería”, un avance que, a su juicio, no “tiene que hacerse contra nadie ni compararse con ninguna profesión sanitaria porque ya es un papel importante de por sí”.

Se ha referido también al envejecimiento activo y saludable, uno de los temas que se tratan en la jornada, “un reto no solo para la salud, sino para todos”. El director de Salud ha considerado “fundamental prevenir la institucionalización de los mayores. Si preguntas a los mayores navarros, la mayoría desearía envejecer y morir en sus casas. Por tanto, debemos buscar alternativas para que la gente pueda hacerlo”.

Entender a la persona mayor en su totalidad

Sobre el título de la jornada, “Atención a mayores, atención a personas”, la presidenta del Colegio, Isabel Iturrioz, ha indicado que “parece obvio y, para nosotras como profesionales del cuidado, lo es; pero algo pasa si necesitamos hacer tan explícito este mensaje”.

En cuanto al contenido, ha citado a Newman quien afirmó que “la enfermería es la única profesión en la que se manejan todas las variables que afectan la respuesta del individuo”. Esta concepción holística del cuidado a la persona, ha señalado la presidenta, “nos da un papel fundamental en la actuación multidisciplinar e interdisciplinar que los mayores necesitan, porque nos permite entender la salud como algo mucho más complejo que la ausencia de enfermedad”.

En este sentido, ha añadido que “tenemos la gran ventaja de ser enfermeras y de que desde nuestra disciplina sea mucho más sencillo entender a la persona mayor en su totalidad, a lo largo de todo su ciclo vital y además diferente en cada caso”.

Ponencias, mesas y premios del concurso de fotografía

La jornada ha contado con dos ponencias, una sobre el modelo de atención centrada en la persona y el rol de la enfermera y otra acerca del diseño de entornos para personas con Alzheimer y demencias.

Igualmente, se han celebrado dos mesas redondas: una sobre el reto de humanizar la atención de las personas mayores y la segunda acerca del envejecimiento saludable y activo, en la que se han expuesto distintos proyectos desarrollados en Navarra.

Además, se han entregado los premios al concurso de fotografía convocado por el Colegio para destacar la importancia del cuidado de las personas mayores, en el que han participado 134 imágenes. En concreto el primer premio del jurado sido para la imagen “Complicidad”, de Oskia Urdangarin, terapeuta ocupacional en el Centro de Día Solera La Vaguada; el segundo para “Yo también te cuido”, de Marta Recalde, gerocultora del Centro de Día Solera de Pio XII, quien también ha recibido el premio concedido por el público; y el tercero ha recaído en “Arrugas que cuentan”, presentado por Silvia Mendívil, terapeuta ocupacional del Centro de Dia Solera Vuelta del Castillo.

