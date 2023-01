César Azpilicueta, leyenda del Chelsea: 500 partidos con los 'blues'

Aunque fue suplente ante el Liverpool, César Azpilicueta disfrutó de unos minutos para poder alcanzar una cifra espectacular con el Chelsea. El defensa navarro saltó al terreno de juego en el minuto 81 para sustituir a Trevoh Chalobah y alcanzar la espectacular cifra de 500 partidos vistiendo la camiseta del Chelsea, un logro al alcance de sólo cinco jugadores: John Hollins, Frank Lampard, John Terry, Peter Bonetti y Ron Harris.

I am really proud, honoured and humbled to have reached 500 games as a Blue. I have never paid attention to individual achievements, as the group is and will always be the force that drives me forward. However, it is a privilege to be part of a select group of legends… ???? pic.twitter.com/OAlJggqcFd