Así define el Big Data al Valencia de Bordalás

Osasuna visita este sábado Mestalla, estadio donde no se le da especialmente bien al conjunto rojillo ya que, de los 38 enfrentamientos en liga, ha cosechado tan solo nueve empates y dos victorias. Ambos equipos se enfrentan en una situación similar a nivel de clasificación (noveno contra décimo) por lo que puede ser una oportunidad para los rojillos de escalar puestos y no perder esa esperanza de acercarse a ese soñado séptimo puesto. Los locales vienen de una buena racha sin conocer la derrota, donde, en los últimos seis partidos de liga, han encajado únicamente dos goles.

Los indicadores más relevantes del conjunto “ché” tienen relación con las continuas interrupciones en el juego. Es el equipo de La Liga Santander que más faltas comete por partido (casi 19) y el segundo que más recibe (17). Esto nos da una sensación de los que nos podemos encontrar en un partido del Valencia donde no solamente es el equipo local quien comete infracciones, sino que se genera un ambiente de interrupciones constantes por parte de ambos equipos. El equipo valenciano también es el más tarjeteado de la competición, recibiendo prácticamente 4 amarillas por partido y acumulando 6 tarjetas rojas en lo que va de temporada.

Estos datos comentados anteriormente, entre otros, dan lugar a que el balón esté en movimiento menos tiempo que en otros partidos. La métrica “tiempo efectivo de juego”, es decir, cuánto tiempo está el balón en juego durante el partido, coloca al Valencia Club de Fútbol en penúltimo lugar (únicamente está por detrás el Alavés) con 21 minutos y 15 segundos.

Tiempo efectivo de juego, Liga Santander 21/22

Sin embargo, cabe reseñar que ésta no era la tónica habitual de los valencianos en temporadas anteriores, donde venía de tener tiempo efectivo de juego de 24,25 o 26 minutos. Esto último es una clara seña de identidad del nuevo entrenador, José Bordalás, que busca claramente un menor tiempo de juego de los suyos, menor lugar a errores y, desde luego, que el rival tenga menos tiempo para poder hacer su fútbol y generar ocasiones. Se puede decir que, este Valencia, es parecido al Getafe que hemos visto las últimas temporadas pero con jugadores de mayor calidad como pueden ser Guedes, Soler, Gayá o Bryan Gil.





Tiempo efectivo de juego Valencia CF, evolución de temporadas

Ante esto, el equipo rojillo debe hacer un sobreesfuerzo en tratar de no entrar en ese juego de interrupciones continuas, faltas, etc. Cuando un equipo habitualmente juega con este tipo de “armas”, si entras en su juego y te dedicas a hacer lo mismo, normalmente sales perdiendo porque no estás habituado. Cabe destacar también que cuando el conjunto “ché” se adelanta, es muy difícil darle la vuelta porque se juega poco y el partido da lugar a pocas acciones continuas dentro del terreno de juego. A partir de ahí, Osasuna deberá aprovechar sus bazas, como pueden ser el balón parado y esos centros laterales que tanto fruto le están dando, para sacar un resultado positivo de tierras valencianas.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado