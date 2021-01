Análisis de la polémica jugada del Osasuna-Granada en Tiempo de Juego

El lío del Osasuna-Granada fue gordo. La afición de Osasuna está tremendamente indignada por las decisiones de Estrada Fernández, una cabreo que aumenta al tener la herramienta del VAR. Así suceden los acontecimientos:

Corría el minuto 73 del encuentro. Jugada peligrosa de ataque para los hombres de Jagoba Arrasate por la banda derecha, el centro de Calleri lo recoge Rubén García que dispara a portería, el balón pega en el defensa y se va a saque de esquina. Rubén reclama mano del defensor por interceptar el tiro a puerta. El contacto del balón y la mano del futbolista del Granada es evidente. Entra el VAR. Queda confirmar si el balón pega en la mano y si golpea antes en alguna otra parte del jugador. Retroceden en la jugada y analizan un forcejeo entre Calleri y Germán Sánchez. Tras varias tomas deciden pitar falta a favor del Granada y amarilla para el delantero de Osasuna. Jagoba Arrasate no entiendo nada y protesta. Alkiza también muestra su enfado y se lleva una cartulina amarilla.

Pepe, Paco y Pedro muestran su enfado con la decisión

Pepe Domingo dijo que " es increible", Paco González que "no es falta" y que "se premia al que simula" y Pedro Martín que Estrada “lo hace mal, ¡Mal!" y que se "están cargando" el fútbol.

Entre medio de esa cronología en Tiempo de Juego analizan la jugada. Pepe Domingo Castaño muestra su desacuerdo diciendo enfadado que “se tira agarrando la cara cuando ni le toca en la cara, es increíble”. Paco González reflexiona sobre la decisión de la jugada: “En este deporte en el que nos hemos educado todos hay cosas que son discutibles. Han metido tanto reglamento y tanto protocolo que podemos llegar a discutir si es penalti o no la mano. Involuntaria, está donde debe la mano... Es muy discutible. Pero en el deporte que hemos amado esto no puede ser anulado por una falta de Calleri y recibir encima amarilla. Era un tío agarrado y se premia al que simula. Otra vez se premia al que simula”. Además González añade que “muy mal Estrada porque además es decisión suya”.

Luego llega Pedro Martín quien muy enfadado dice que “lo hace mal, ¡Mal! Es de no entender el juego, de no saber de fútbol, de no saber de la vida”. Y explica que “el fútbol para mí es la vida y se lo están cargando”. Además dice el dato de que “Estrada Fernández que es el árbitro que más recurre al VAR”. Para Marcos López la decisión del árbitro “es un desastre”.

JUGADA CON MANU SÁNCHEZ

El lateral de Osasuna vio una amarilla por una jugada que no ha gustado nada a la afición de Osasuna. Además de la cartulina la falta supuso una jugada peligrosa para el rival rojillo. Manu llega antes, le da al balón y le pistan el tobillo, sin embargo el colegiado pita falta del defensa de Osasuna y le muestra la amarilla. Las imágenes no dejan lugar a la duda.