La actual EvAU genera injusticias y que los alumnos no lleguen bien formados a la Universidad

Escuela de Todos, una plataforma de ámbito nacional que trabaja para conseguir que el español sea lengua vehicular en toda España, presentó ellunes 3 de junio en Pamplona los resultados de un informe comparativo sobre las pruebas de acceso a la universidad (EvAU) que se realizan en las 17 comunidades autónomas.





La presentación de este informe se llevó a cabo gracias a Sociedad Civil Navarra y Pompaelo y se realizó en el Colegio Mayor Larraona. Fue presentado por dos de sus autores: Julián Ruiz-Bravo, profesor de instituto y secretario de la asociación Profesores Libres de Ingeniería Social; y Joan Font Roselló, profesor titular en la Universidad de Baleares. También participó el expresidente de AFAPNA,Juan Carlos Laboreo.

Miguel Cornejo, presidente de Pompaelo y miembro de la junta de Sociedad Civil Navarra, ha pasado por los micrófonos de Cope Navarra para comentar la presentación de ayer en el Colegio Mayor Larraona. Ayer se solicitó una unificación de la EvAU en toda España. “Si vas a dar un distrito único (de universidades), da entrada estandarizada. Así sabes, no solamente qué nivel de conocimientos y de preparación tiene un alumno, sino que eficacia o no del sistema educativo de una comunidad autónoma. Ahora queda completamente tapada con este sistema”. Este sistema, denuncia, permite “que en Cataluña puedan tener unas notas de historia o en lengua altas, a pesar de no estudiar más que una cuarta parte del temario”.

Con este sistema, este estudio critica que los que pierden son los alumnos, no adquieren los conocimientos necesarios. Aprueban la EvAU, y algunos con buena nota, pero lo cierto es que el nivel no es el óptimo. “Está pasando ya, que muchas universidades, cuando entras a hacer según qué carreras con un componente de matemáticas, lo primero que tienes es un curso de refuerzo. Porque te entra gente que, según sus exámenes, domina la materia, pero no tiene ni idea”.