El Ayuntamiento de Pamplona ha recibido un total de 635 obras para el concurso del cartel de San Fermín de este año. Esto supone un récord de participación, al menos, desde el año 1994. Hasta ahora el primer puesto lo copaban los 622 carteles del año 2004, seguidos de 620 en 1997, 616 en 2002 y 601 en 2022. El próximo 16 de abril el jurado se reunirá para seleccionar los diez originales que participarán en la votación popular.



Este año será el decimoquinto en el que la elección final tenga lugar a través de votaciones de la ciudadanía. La intención participativa se ha sostenido en el tiempo desde 2008, aunque han ido modificándose algunas cosas en el proceso: número de carteles entre los que elegir (cinco en el primer año de la iniciativa, ocho al año siguiente y a partir del año 2022, diez), la cantidad de días para las votaciones (de 10 a 24 días, el año con plazo más extenso en 2011), etc.



En este caso, las votaciones tendrán lugar entre el lunes 22 de abril y el miércoles 1 de mayo, y las obras finalistas y los números de plica bajo los que concursan estarán publicadas en las webs municipales www.pamplona.es y www.pamplonaescultura.es. Como siempre la intervención en el concurso es anónima y ha de mantenerse así durante el transcurso de todas sus fases, no pudiendo difundirse imágenes de los carteles -seleccionados o no-, ni su autoría por parte de las personas participantes hasta que se haya realizado la presentación oficial del cartel ganador.



Entre los 635 carteles participantes, 608 proceden de distintas comunidades autónomas y 27 del extranjero, en concreto de Italia, Francia, Cuba, Serbia, México, Argentina, Estados Unidos, Andorra, Perú, Colombia y Letonia. Se han recibido 343 obras de Navarra, con 182 de Pamplona, y 265 de provincias, entre las que destacan Madrid (41), Gipuzkoa (31), Valencia (21), Barcelona (20), Bizkaia (16), Álava (10), Zaragoza (9), Sevilla (9), Alicante (8), La Rioja (7), Cádiz (7), Asturias (5), Tarragona (5), Burgos (4), Toledo (4), etc. Por edades, la mayor parte de los carteles presentados al concurso provienen de personas del tramo de 30 a 49 años con un total de 270, seguido de los de +50 (186), de 19 a 29 (141) y de menos de 18 años (38). El número de participantes por sexo ha sido de 352 hombres, 279 mujeres y 4 personas que eligieron la opción “otros”.



El jurado que va a realizar la selección en estos próximos días está formado por un presidente y seis vocales. Ejercerá como presidente el director del área de Cultura, Fiestas, Educación y Deportes del Ayuntamiento de Pamplona, Íñigo Gómez Eguíluz. Las vocalías serán ocupadas por el técnico de artes plásticas municipal Javier Manzanos Garayoa, así como cinco asesores técnicos externos: Verónica Eguaras Alcántara, licenciada en Bellas Artes, artista plástica y visual y profesora de la Escuela de Arte de Pamplona; Idoia Iribertegui Iriguibel, licenciada en Bellas Artes, ilustradora y docente, y representante de la Asociación Tiza; Virginia Jönas Urigüen, directora de desarrollo de proyectos de Visual Comunicación y representante de la Asociación Navarra de Empresas de Comunicación. Aizpea Lasa Villa, licenciada en Bellas Artes, artista plástica e ilustradora; Javier Morón Belso, diseñador gráfico, integrante del estudio Franziska y ganador del cartel de San Fermín de 2007. Ejercerá como secretaria, Lidia Aguerri Hermoso de Mendoza, oficial administrativa del Área de Cultura, Fiestas, Educación y Deporte.



El cartel ganador será propiedad del Ayuntamiento de Pamplona, que adquirirá en exclusiva todos los derechos de explotación de la obra para plazo indefinido y ámbito mundial inherentes a la obra premiada, y podrá proceder libremente a la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.