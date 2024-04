Santi Cañizares responde en Tiempo de Juego a Sergio Herrera sobre la posibilidad de quedar a comer

Santi Cañizares respondió en Tiempo de Juego a Sergio Herrera con su propuesta de que le gustaría comer con él. Paco González, director del programa, le preguntó al comentarista sobre la propuesta "entre porteros". Sergio Herrera hablaba el viernes en los micrófonos de COPE Navarra y lanzaba la propuesta al que fuera guardameta del Celta, Madrid y Valencia.

Vídeo Los guardametas Sergio Herrera y Santi Cañizares podrían tener una "entretenida" comida

Sergio Herrera, tras la pregunta, recordaba ese "Cañete que me tiño" y le lanzaba un reto claro a Cañizares: "que se pague una comida o algo". Reconoce el portero de Osasuna que juntarse con Santi "estaría interesante" y reconocía que "me interesa mucho".

Para Herrera ambos tienen "anécdotas" para contarse y afirma que le "llama muchísimo la curiosidad".

¿Qué ha respondido Cañizares?

Santi Cañizares respondía de la siguiente manera: "como de todo, dónde él quiera". Para añadir, que: "me gusta, me cae bien, porque vive el fútbol con una intensidad parecida a la que yo la vivía". Algo que explicaba que lo viven igual, de esta manera: "parece que está un poco majara, un poco loco". Para Santi una de las mejores cosas que tiene Herrera es que "vive el fútbol dejándose la vida en cada acción".

Termina Cañizares alabando el nivel de Herrera e incluso le ve jugando en equipos con mejor clasificación que Osasuna: "Me parece un portero a la altura de un equipo que jugará Europa".

Su primer encuentro radiofónico

La "loca" amenaza de Sergio Herrera a Santi Cañizares con su pelo

El Partidazo de Cope dejó un divertido momento entre el portero de Osasuna, Sergio Herrera, y Santi Cañizares. Juanma Castaño le pasó la pelota a Cañizares con un "llámale loco ahora" refiriéndose a Sergio. La reacción de Santi hizo sonreír a todos, mientras que la respuesta de Herrera desató las carcajadas de los presentes.





"Está totalmente 'tarao', como yo cuando jugaba" era la frase con la que Cañizares recibía a Herrera. La respuesta del portero de Osasuna no tardó en llegar con un "Cañete que me tiño". Algo que fue del agrado de Santi y que contestó con "tíñete que es lo único que te falta", para terminar con un "estoy harto de ver a jugadores intrascendentes, me gustan jugadores como Sergio".

BIOGRAFÍA DE SERGIO HERRERA

En la web de Osasuna publican la biografía del portero rojillo además de la noticia de su renovación en diciembre de 2021 hasta junio de 2026:

El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con Sergio Herrera para extender su compromiso hasta el 30 de junio del 2026. De este modo, el guardameta amplía tres temporadas más la vinculación establecida en su anterior relación contractual. Su cláusula de rescisión asciende a 14.000.000 euros en LaLiga Santander. Mañana, a las 18:00 horas, el portero mirandés comparecerá junto al director deportivo, Braulio Vázquez, en una rueda de prensa que se celebrará en El Sadar.

Sergio Herrera Pirón (5 de junio de 1993; Miranda de Ebro, Burgos) recaló en el Club Atlético Osasuna hace cuatro años y medio (va a cumplir su séptima temporada). Llegó procedente de la Sociedad Deportiva Huesca, donde se había convertido en el portero revelación de LaLiga SmartBank tras formarse en el Deportivo Alavés y alcanzar su primer equipo cuando jugaba en Segunda B y militar en otros equipos de la categoría de bronce como el Club Deportivo Laudio y la Sociedad Deportiva Amorebieta.

En su primer curso como rojillo se hizo con la titularidad y completó una gran campaña, pero en la recta final de la misma sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Después de siete meses de trabajo, retornó a los terrenos de juego plenamente restablecido y a partir de entonces se disputó el puesto con Rubén Martínez en la campaña en la que Osasuna lograría el ascenso a LaLiga Santander. Ya en la máxima categoría, Sergio Herrera recuperó la titularidad y ha dado estabilidad a la portería de un equipo que ha logrado dos permanencias holgadas y que, en el presente curso, ocupa la décima posición tras dieciséis jornadas disputadas.

A lo largo de este tiempo, Sergio Herrera se ha convertido en una pieza importante del proyecto deportivo del Club Atlético Osasuna. Además, se ha ganado el cariño de la afición gracias a su carisma e implicación.

¿Qué significa para Herrera ser portero?

Sergio Herrera ha atendido en Tajonar a COPE Navarra. El portero ha repasado la actualidad de Osasuna y su trayectoria. Herrera lleva siete temporadas en Osasuna, por lo que pasado de ser uno de los más jóvenes, hasta a ser ya un veterano.

El guardameta habla de la salida de Jagoba Arrasate de Osasuna. "Se va por la puerta grande, haciendo un Osasuna mejor" afirma Herrera, y concluye que ha llevado a Osasuna cotas inimaginables. Ha destacado también que el técnico ha sabido cerrar la etapa y que tiene las puertas abiertas.

Sergio Herrera le dice claramente al nuevo técnico que venga que la plantilla está "con una predisposición increíble de asumir retos nuevos". "Van a echar de menos al míster" añade. Pero también advierte de que "el fútbol es rápido y que hay que ponerse el mono de trabajo con el nuevo que venga".

La posición de portero

Sergio Herrera ha explicado cómo se vive la posición de portero en un equipo de fútbol. Reconoce que es una posición "complicada".

