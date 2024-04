El "Melero" de Tiempo de Juego felicita a Jagoba Arrasate por sus 250 partidos en Osasuna

Jagoba Arrasate vivió contra el Rayo Vallecano su partido 250 en el Club Atlético Osasuna. El técnico rojillo no pudo celebrarlo con una victoria, ya que se les escapó en los minutos finales. En Tiempo de Juego pusieron datos y humor para hablar del dato histórico de Jagoba.

Carlos Ganga ponía encima de la mesa de Tiempo de Juego el dato de los 250 partidos de Jagoba. Pedro Martín, el experto en datos lo confirmaba. Fernando Echeverría, con su habitual humor, imitaba al colegiado del encuentro Melero López. El "Melero" de Tiempo de Juego decía con gracia que "voy a ir a felicitar al míster luego, como si el dato se me hubiera ocurrido a mí, y voy a quedar muy bien".

El partido del Reus

Cada vez que se habla de número con Jagoba Arrasate con Osasuna en Segunda División sale el partido del Reus. La temporada del ascenso de los rojillo el Reus no disputó la segunda vuelta. Algo que genera cierta polémica en los números, ya que el partido no se jugó, pero los puntos sí se adjudicaron. En esta ocasión ha habido acuerdo para otorgarle esos 250 partidos sin contar ese encuentro que no se disputó.