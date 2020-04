Kike Barja se muestra "muy feliz" en Osasuna y se siente "afortunado"

Kike Barja, recientemente renovado por el Club Atlético Osasuna ha dado una rueda de prensa esta mañana junto al Director Deportivo rojillo, Braulio Vázquez.

El jugador del Club Atlético Osasuna Kike Barja, recientemente renovado hasta 2023, ha explicado que su prioridad siempre fue quedarse en Pamplona sin pensar “ni un solo momento" en irse a otro sitio, porque "realmente soy feliz aquí”, ha aseverado.

“Estoy súper contento, súper feliz y la verdad es que me siento afortunado”, ha declarado Barja en una rueda de prensa por videoconferencia en la que ha querido agradecer a Jagoba Arrasate la confianza depositada en él, “ya que ha sido muy importante de cara a esta renovación”, y al resto de compañeros que hacen que el de Noáin se sienta “muy querido”.

“En un momento como la lesión, cuando uno lo pasa realmente mal, me dio tranquilidad que el club confiase en mí y quisiera que estuviera aquí”, ha comentado un futbolista que espera pasar en Osasuna “muchísimos años más”.

El navarro ha dicho que se toma esta renovación “como una recompensa al esfuerzo, trabajo, al día a día que llevo haciendo desde que entre en este club” y como una oportunidad de “seguir mejorando y creciendo con nuevos retos sin relajarme dando lo mejor de mí”.

“Los últimos 12 meses han sido algo totalmente nuevo en mi carrera ya que nunca había tenido lesiones de larga duración y este año me ha tocado vivir desde una pandemia hasta una apendicitis”, ha anotado el extremo rojillo sobre unos meses que tampoco ha vivido “como algo duro, ya que lo he disfrutado de una manera increíble conociendo a personas que me han ayudado tanto en lo físico y psicológico”.

Sobre si el parón liguero por la COVID-19 afecta a su situación profesional, el canterano ha apuntado que cuando sucede algo así "lo más importante no es mirarse a uno mismo, sino a la sociedad en general”, ya que “creo que el fútbol ahora mismo es un poco lo de menos”.

El hecho de finalizar la temporada sin disputar más partidos “sería un inconveniente grande, ya que la campaña no está acabada y no sé como podrían ajustar la clasificación, pero personalmente me gustaría terminarla siempre y cuando tengamos unas condiciones óptimas”.

“No concibo un deporte sin gente, pero si se tuviese que suspender por riesgo hacia los aficionados o jugadores lo deberíamos aceptar con total normalidad porque sería lo mejor para todos”, ha comentado sobre la posibilidad de dar por concluida la liga.

Aunque he renovado ahora, siente que su "rol cambió a partir de la temporada pasada en la que ya me consideraba un futbolista más de la primera plantilla, por lo que ahora mi rol debe seguir en la misma línea”, ha opinado Barja a la vez que ha asumido que ahora tiene que dar “un paso en seguir mejorando, ya que ya no soy el chaval que debuta y que se le pueden perdonar errores”.

Barja ha dicho que echa de menos “el día a día, ir a entrenar con mis compañeros, estar con mis amigos, poder ir al cine…”, a pesar de que está claro que lo “bonito” de su profesión es jugar partidos y competir.

De la posibilidad de jugar partidos cada 72 horas para finalizar LaLiga Santander, ha dicho que no sabe si es “lo más justo” para todas las plantillas, ya que la mayoría de equipos “salvo Real Madrid, Barcelona o Atlético, no estamos adaptados a estas circunstancias”.

“A mí me gustaría jugar cada 7 días y creo que sería lo más justo, pero si debe jugar de esa manera lo haremos poniendo lo mejor de nosotros”, ha indicado sobre esta hipótesis.

La liga podría retomarse sin público y para el jugador de 23 años la afición rojilla juega un papel “fundamental y esencial”, por lo sería un “inconveniente tanto para nosotros como para el resto de clubes”.

Sobre la bajada de sueldo en caso de no finalizar la competición, ha aclarado que le parece una “obviedad", algo que tenían que hacer, ya que, si “tú no trabajas y no puedes producir, no puedes ganar dinero”.

“A veces se tacha a los futbolistas de insolidarios en el ámbito general y a veces nos da rabia ya que somos gente que pagamos muchos impuestos, y si en algún momento hay que donar, donamos”, ha remarcado el navarro que ha apuntado que también son personas solidarias que intentan poner de su parte.