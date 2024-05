Jagoba Arrasate habla de su salida de Osasuna tras el entrenamiento: "No es momento de estar triste"

Jagoba Arrasate da su última rueda de prensa en la previa de un partido en el Club Atlético Osasuna. Afirma que "no es momento de estar triste" y que ha valorado lo difícil que es salir cuándo uno quiere y "con el cariño de la gente", algo que califica de "idílico". "En nuestra profesión normalmente nos cortan la cabeza" ha dicho en la previa a su despedida.

Tranquilo pero con una pupa

Arrasate ha dicho que está preocupado por el partido, no por la despedida. Tanto es así que está "muy tranquilo, pero ya me salió una pupa, no sé si ya ese sí tiene relación directa o no". Reconoce que tiene "ganas de vivirlo de forma natural, un poco lo que ha sido estos seis años y ese cariño de la gente y bueno, va a ser complicado a nivel emocional". Dice que va a estar "tranquilo", que es "un momento único" y que está "muy agradecido a la gente".

Poder volver

Jagoba explica que no es un momento triste, que valora mucho poder venir dentro de dos meses a Pamplona o ver por la televisión a Osasuna "y con una sonrisa". "Eso tiene un valor incalculable para mí" sentencia Arrasate. Dice el técnico que "Entonces lo que no me puedo perdonar es que no tenga ganas entre comillas la Pamplona donde no tenga ganas de ver a Osasuna". Ha bromeado diciendo que "cuando queramos volver a Pamplona para lo que sea, que no tengamos que hacer una votación. Será 5-0 en la familia a favor de venir".

La broma "de momento"

Jagoba Arrasate se ha mostrado cercano y bromista, tanto es así que ha llegado a decir "de momento son seis años" ante las risas del técnico y los medios. Siempre ha reconocido que una de las obsesiones era salir bien y que uno de los motivos era la de no tener la puerta cerrada.

Valora poder salir bien

"Sí, sí, lo valoro mucho. Ahora nuestra profesión, normalmente nos cortan la cabeza las cosas como son. Entonces, que uno pueda decidir, entre comillas, cuándo salir. Y además, con el cariño de la gente, es idílico". Por lo que no cree que sea "un momento de estar triste, creo que es un momento de estar contento, sí".