España deja sin plaza a Carmen Rubio para París 2024 tras tres Juegos Parlímpicos en tiro con arco

Carmen Rubio es una de las mejores deportistas de la Comunidad Foral de Navarra. Ha disputado en la modalidad de tiro con arco tres Juegos Parlímpicos: Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. La navarra viene de lograr el título de Campeona de España en tiro con arco y de batir la puntuación récord. Una máxima puntuación que ella misma ha batido su propia marca.

Un título nacional y un récord en tiro con arco en sala (18 metros). Sin embargo, no ha cumplido los parámetros de los requisitos se exigían para entrar dentro de la expedición nacional. Los Juegos se disputan a 50 metros, una distancia que ella no puede entrenar en invierno en la Comunidad Foral, ya que no tiene las instalaciones necesarias para tirar.

Unas pruebas de acceso que se celebraron en enero y que le robaron, de momento, el sueño de poder vivir sus cuartos Juegos en París 2024. Carmen volvió a demostrar la gran deportista que es superando el mal trago de la decisión y dando su mejor versión en la cita del Campeonato de España de Tiro con Arco en sala. Título nacional y nuevo récord fue su nueva hazaña.

Una vez que no ha entrado en la selección que ha realizado España le queda solo una flecha. El Comité Organizador dispone de dos invitaciones, dos plazas por las que pelear. Los resultados y la decisión que tomen con países emergentes africanos marcarán las opciones de Carmen de cara a los Juegos de París 2024.

Carmen en los Juegos Parlímpicos

En Londres 2012 obtuvo un sexto puesto, en Río 2016 llegó hasta octavos y en Tokio 2020 llegó a dieciseisavos en categoría individual.