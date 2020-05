Cuco Ziganda sobre jugar sin afición: "Falta la chispa, en cierto modo es decepcionante ver un partido así"

El entrenador navarro del Oviedo, José Ángel ‘Cuco’ Ziganda habló en rueda de prensa sobre el regreso a la competición. Sobre las fechas (se barajan el 12 y el 19 para volver) afirma que cree “que el 12 de junio vamos a ir un pelín justos. Necesitamos dos semanas entrenando todos juntos. Eso sí, si jugar el día 12 nos sirve para liberar algún partido entre semana para poder entrenar, pues preferiría empezar el 12. Pero si empezar este día es para jugar domingo-miércoles sin pausa, sería precipitado y no ganaríamos nada”.

Además ha hablado de cómo lo vivirán los aficionados desde casa sin ambiente en los estadios: “No sé si apagará el volumen de la tele y pondrá la radio, que será más real, pero habrá que intentar que el partido se haga lo más ameno posible”.

Además ha analizado si será extraño jugar sin público: “Nosotros estamos muy centrados en el primer partido. No estamos para pensar si extrañamos algo, si no, si es diferente…”.

El factor campo también puede ser menos decisivo al no contar con los ánimos de la grada, Ziganda dice que: “Se eliminará un poco. Se hará todo más igualado. Inconscientemente, la presión de casa a veces te atenaza, te puede relajar también si piensas que el error no tendrá tanta importancia. Eso sí que va a cambiar. El ambiente, el jugar con tu público, esos momentos de presión… El publico sí que da un plus”.

Respecto a la novedad de poder entrenar en grupos, aunque sea reducidos ha reconocido que les “permite incluir matices de estilo de juego, de ideas, movimientos ofensivos. Falta gente (en las sesiones), pero sí nos permite dar apuntes con aspectos del juego que nos gustaría implementar cuando empiece la competición”.