La cantera de Osasuna sigue sacando minerales válidos para Jagoba Arrasate

El Club Atlético Osasuna sigue demostrando que es un club de cantera. El pasado fin de semana, en el partido de liga contra Las Palmas se produjeron dos hitos: un nuevo debut, el de Iñigo Arguibide, y un encuentro en el que jugaron nueve canteranos, unas cifras que se dan por primera vez en la era Arrasate.

Javier Fernández aporta el dato después de que los rojillos jugasen con cinco titulares en el once inicial y que cuatro de los cambios fueran jugadores de la cantera. Unas cifras relevantes, pero que lo son más si se tiene en cuenta que David García, capitán y uno de los fijos en el once no jugó por estar sancionado.

Los nueve futbolistas formados en Tajonar y que puso a jugar Jagoba Arrasate fueron: Unai García, Jorge Herrando, Jesús Areso, Aimar Oroz, Jon Moncayola, Pablo Ibáñez, Iker Muñoz, Kike Barja e Iñigo Arguibide.

LA CANTERA ESTA TEMPORADA

Jagoba Arrasate sigue apostando por la cantera con unas cifras que marcan a varios jugadores de Tajonar fijos en el once y otros que juegan la gran mayoría de los días. En total son 10 jugadores de la cantera los que han participado:

Los fijos: David García, Aimar Oroz, Jesús Areso y Jon Moncayola. Han jugado ya más de 20 partidos en liga

Los habituales: Pablo Ibáñez e Iker Muñoz

Los que van jugando poco a poco:

Unai García, el otro capitán, está teniendo minutos últimamente

el otro capitán, está teniendo minutos últimamente Kike Barja es el año que menos está participando, aunque en los últimos partidos está teniendo minutos

es el año que menos está participando, aunque en los últimos partidos está teniendo minutos Jorge Herrando va cogiendo protagonismo en los últimos partidos

va cogiendo protagonismo en los últimos partidos Iñigo Arguibide hizo su debut en Las Palmas por las lesiones de los laterales. Sin Rubén Peña podría tener su oportunidad de entrar en las convocatorias.

UN NUEVO DEBUT

Con Íñigo Arguibide, son 423 los jugadores de Osasuna que han jugado en Primera División. Otro dato de Javier Fernandez.